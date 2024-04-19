完工3年半 占用地解決…后浦頭社區活動中心終啟用

金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」完工3年半，因水溝占用民地產生糾紛，遲至昨天才啟用。鎮長吳有家表示，未來會做幼托服務。縣長陳福海說，未來每個月都有一個活動中心啟用，但後續要蓋活動中心的村里可能要面臨更多考驗。

位榮湖綠水畔及慈德宮旁的后浦頭暨五福街社區活動中心早已完工，但卻因為水溝部分用到民地，產生鄰地糾紛，遲遲無法驗收，經過吳有家等人的奔波協調才解決。

陳福海致詞表示，金沙鎮在歷任鎮長的努力，未來每個月都有一個活動中心啟用，而這也引起監委的關注，他直言，後續要蓋活動中心的自然村可能要面臨更多考驗。

「金沙鎮的活動中心數量，按比例來說是全國最高的」陳福海表示，金門有很多自然村，所以才會蓋活動中心，這一點中央不了解，未來還會繼續蓋，但是會要求盤整、活化，發揮最大的功效。

吳有家說，現在年輕人不敢生小孩，主要是怕小孩沒人照顧，未來會在此做幼托服務，這也是金沙鎮第二個有幼托的社區活動中心，正在評估各活動中心是否適合開設幼托，希望設置更多幼托中心嘉惠新手爸媽。

金沙鎮民代表主席周水土表示，這件事過去風風雨雨，如今雨過天青，希望未來能好好運用。