世界原住民族旅遊高峰會圓滿閉幕 宣示落實6大願景目標

TULU 2024世界原住民族旅遊高峰會昨天閉幕，會中凝聚生態永續的旅遊等6大合作願景及目標，百餘名外國代表今、明兩天將兵分三路參訪，體驗台灣部落之美，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod感謝國際友人無私分享祖先留下的傳統文化與智慧，盼藉此次高峰會讓世界更認識台灣，全球原住民族協力推廣部落旅遊，創造新商機。

台灣首度主辦世界原住民族旅遊高峰會，27國、逾600名產官學界代表聚於高雄展覽館展深度交流。夷將Icyang昨天將去年自澳洲接回的高峰會信物紐西蘭綠石交還世界原住民族旅遊聯盟，象徵圓滿閉幕，此次高峰會達成落實原住民族權利、文化永續的旅遊、生態永續的旅遊、在地觀點的導覽旅遊、分享推動旅遊的經濟效益及實踐責任旅遊目標6大合作願景及目標。

夷將Icyang說，今明兩天安排國外百餘名代表分三條路線參訪阿里山、高雄茂林、屏東霧台、春日及台東等地，體驗台灣原住民族不同的生活樣態，高峰會最大共識是如何結合原住民文化與生態，創造部旅遊商機，進而帶動全球旅遊。

夷將也化身族語老師教國際友人說台灣16族原住民族的「你好！謝謝！」互動熱絡，並安排卡那卡那富族吟唱祈福，台東零捌玖舞蹈工作室融合傳統與現代的演出，更讓國際友人體驗台灣部落的美好。

原住民族旅遊聯盟領袖委員Frank Antoine指受到台灣文化的多樣色彩而感動，期許透過高峰會進一步落實生態永續等願景，彼此受益，全球原住民族攜手合作，帶出具體改變。