愛河畔蓋58層超高樓 居民憂交通、地質、景觀受影響

高雄國賓飯店熄燈後，將拆除改建為58層及52層2棟大樓，但附近居民質疑其以危老改建名義提高容積率，超高樓將影響當地交通、景觀、通風、採光。開發單位表示一切都依法規進行，工務局表示，此案危險度評估分數大於危老重建規定的45，符合申請資格無違誤。

18日舉行專案小組第3次初審會議，附近居民及相關協會人員10多人，至現場拉布條抗議。會議則針對地質風險、建築結構、鄰損安全、交通衝擊、空汙噪音、景觀日照等議題進行討論。

森林城市協會理事長莊傑任質疑，國賓飯店2020年9月曾做過安全檢測，危險分數在30以下，沒想到2022年7月危險分數竟變成65.71（危險標準為45），開發容積也從840％增加到1142％。這期間沒有地震等天然災害，數值飆高讓人覺得很不合理。

愛河關懷協會執行長孫逸民指出，國賓飯店周邊的京城凱悅及夢萊茵大樓各有約250輛汽車，出入口都在寬10公尺的國民街，未來再加上新建案757輛車，勢必造成車輛壅塞，嚴重影響交通。

愛河關懷協會理事長高慧容說，改建後超高量體將影響愛河景觀，周邊居民的通風、日照權也都受到影響。該土地也有液化風險土層，擔心建造期間會影響周邊民宅安全。

開發單位回應，依據地質報告，該土壤液化層為下方20米深度，本案將開挖27.25米，連續壁深約49米，有助抑制周邊土壤層。出入口部份均依都審原則進行，之後還會進行交評第二次審議，會將各方意見納入。

工務局表示，本案危老結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會評估結果，危險分數大於危老重建規定的45，符合申請資格，並無違誤。

會後專案小組做成結論，環境影響說明書已足供審查判斷所需資訊，無須進入二階環評。開發單位也就專案小組所提意見承諾納入辦理，補充修正，並建議通過環境影響評估，提送環保局環評審查委員會審議。