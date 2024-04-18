快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

高市自動化技術訓練中心 培育智慧製造產業人才

中央社／ 高雄18日電

高雄高工與德國西門子公司成立「高雄市自動化技術訓練中心」，培育智慧製造產業人才；高雄市教育局長謝文斌表示，課程導入德國西門子機電一體化國際認證教學模式，完整結合理論、實務。

謝文斌今天訪視高雄高工，參與自動化技術訓練中心相關人才培訓課程，包括「智慧生產概念說明」、「協作型機械手臂路徑規畫示範及實例演示」、「工業型機械手臂專案載入及演示」等，體驗智慧生產與自動化技術課程高中課程延伸與自學。

謝文斌表示，雄工與西門子公司成立「高雄市自動化技術訓練中心」，其中「數位職人培育計畫」採用德國西門子自動化教育合作方案SCE （SiemensAutomation Cooperates with Education），導入德國西門子機電一體化國際認證教學模式SMSCP （SiemensMechatronic Systems Certificate Program），打破過去以設備為主的概念，改由未來產業所需人才的職能來規劃。

該計畫透過德國西門子培育實習生的教學模式，全市學校、師生共享課程、設備與師資的方式執行，課程結束進行實作認證，並採用甄試流程安排學生至西門子合作的相關企業實習見習，將理論與產業實務結合從做中學習。

雄工校長高瑞賢表示，5年來雄工以產官學三方合作方式，結合德國西門子教育理念與高雄在地特色、產業轉型需求，提供全市學校、師生以共享課程、設備與師資的方式，推動西門子公司數位職人培育計畫。

高瑞賢說，去年起並與正修科技大學、屏東科技大學，以及4所伙伴學校中正高工、鳳山商工、屏東高工與內埔農工共同成立高屏區機器人聯盟提升區域專業技能發展，提升區域專業技能發展，預定培育在地學子取得合格產業人才能力鑑定（iPAS），以及機器人工程師認證。

教育局指出，隨著高雄市推動亞灣5G AIoT創新園區，打造智慧科技產業鏈、生態系，同時落實產業智慧轉型等全方位智慧城市，高雄高工於2021年由高雄市教育局指導，在西門子公司協助下，成立「高雄市自動化技術訓練中心」，深化智慧生產與自動化技術課程，培育高雄未來智慧製造產業發展人才。

德國 教育局 高雄市

延伸閱讀

高雄愛之船跨海行善 42年慰助澎湖弱勢愛心源源不斷

高雄市傳統實體人行道設置率僅55% 標線型人行道補缺口

防寶林茶室案 高市查核產品責任險684家皆合格

高市爭取校園改造預算 謝文斌：持續改善環境設施

相關新聞

連鎖披薩乳酪蛋糕過期2周？總公司致歉：員工未按標準貼標

高雄有民眾16日叫連鎖披薩店外送，其中乳酪蛋糕切下去後發現很水爛，看包裝發現賞味期限竟是4月2日，已過期2周，便將經過P...

裁併校說明議員蔣月惠、何春美互槓 家長嗆蔣「吵死了」

屏東縣府今年啟動裁併校，針對屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小與高樹鄉舊寮國小啟動裁併校程序，先前引發地方反彈，教育處今舉行...

影／屏東「第一鮪」可遇不可求 幸運琉球船長形容如中大樂透

進入黑鮪洄游季，屏東黑鮪魚觀光文化季暖身的「第一鮪」活動，琉球籍漁船「安穩發8號」前天下午釣獲後後火速通報並返港，東港區...

不喜歡垃圾掩埋場當捷運站名 橋頭人盼「青埔站」更名

配合高雄捷運RK1岡山車站通車啟用，高雄捷運5個站6月將改名。議員黃秋媖說，R22青埔站沿用已消失的掩埋場名稱，建議更名...

高雄市傳統實體人行道設置率僅55% 標線型人行道補缺口

高雄市交通局近年推動標線型人行道建置，至今已設置超過90處。交通局表示，標線型人行道是因應道路空間有限等狀況，採行的替代...

后浦頭社區活動中心啟用 有民眾突向陳福海陳情成焦點

金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，這棟早在109年9月就竣工的活動中心，因鄰地糾紛遲至今天才啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。