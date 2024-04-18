聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／屏東「第一鮪」可遇不可求 幸運琉球船長形容如中大樂透
進入黑鮪洄游季，屏東黑鮪魚觀光文化季暖身的「第一鮪」活動，琉球籍漁船「安穩發8號」前天下午釣獲後後火速通報並返港，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣；去年拍賣會創下每公斤1萬200元的歷史新高，該尾目測約250公斤，今年預推可拍出250萬元，船長莊光陽開心形容「如中大樂透般的幸運」。
屏東縣政府2002年起開辦黑鮪魚觀光季的「第一鮪」活動，條件包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪，重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲綁上生態標籤，起獲立即通報漁業電台及最先航抵東港漁港、限設籍屏東及高雄市所屬漁船等；去年拍賣會由副總統賴清德主持，創下每公斤1萬200元的歷史新高價，因是公益和宣傳性質，和市場拍賣價相差十倍，漁民每年爭搶頭彩成為重頭戲。
「如中大樂透般的幸運！」現年53歲的「安穩發8號」船長莊光陽，討海約30年，前天出海第3天，下午3時18分通報東港漁業電台，下午3時多在北緯22度26分，東經122度於台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約250公斤，隨即火速返港；他說，當下釣獲時不確定是不是黑鮪，也有可能是大型的旗魚或鯊魚，知道「第一鮪」可遇不可求，幸運捕到時心情緊張又興奮。
東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，依太平洋黑鮪洄游路線及歷年屏東「第一鮪」統計來看，多是在台灣東方或南方海域捕獲，之前連續近3年在台灣西南方海域且提早在3月捕獲，則是罕見例外情況，屏東「第一鮪」報到時間今年終於「按牌理出牌了」，回復到正常魚汛周期，定21日上午9時拍賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言