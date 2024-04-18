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影／屏東「第一鮪」可遇不可求 幸運琉球船長形容如中大樂透

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東「第一鮪」由琉球籍漁船「「安穩發8號」船長莊光陽在台灣東南方海域釣獲，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣。記者潘欣中／攝影
屏東「第一鮪」由琉球籍漁船「「安穩發8號」船長莊光陽在台灣東南方海域釣獲，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣。記者潘欣中／攝影

進入黑鮪洄游季，屏東黑鮪魚觀光文化季暖身的「第一鮪」活動，琉球籍漁船「安穩發8號」前天下午釣獲後後火速通報並返港，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣；去年拍賣會創下每公斤1萬200元的歷史新高，該尾目測約250公斤，今年預推可拍出250萬元，船長莊光陽開心形容「如中大樂透般的幸運」。

屏東縣政府2002年起開辦黑鮪魚觀光季的「第一鮪」活動，條件包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪，重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲綁上生態標籤，起獲立即通報漁業電台及最先航抵東港漁港、限設籍屏東及高雄市所屬漁船等；去年拍賣會由副總統賴清德主持，創下每公斤1萬200元的歷史新高價，因是公益和宣傳性質，和市場拍賣價相差十倍，漁民每年爭搶頭彩成為重頭戲。

「如中大樂透般的幸運！」現年53歲的「安穩發8號」船長莊光陽，討海約30年，前天出海第3天，下午3時18分通報東港漁業電台，下午3時多在北緯22度26分，東經122度於台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約250公斤，隨即火速返港；他說，當下釣獲時不確定是不是黑鮪，也有可能是大型的旗魚或鯊魚，知道「第一鮪」可遇不可求，幸運捕到時心情緊張又興奮。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，依太平洋黑鮪洄游路線及歷年屏東「第一鮪」統計來看，多是在台灣東方或南方海域捕獲，之前連續近3年在台灣西南方海域且提早在3月捕獲，則是罕見例外情況，屏東「第一鮪」報到時間今年終於「按牌理出牌了」，回復到正常魚汛周期，定21日上午9時拍賣。

屏東「第一鮪」由琉球籍漁船「「安穩發8號」船長莊光陽在台灣東南方海域釣獲，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣。記者潘欣中／攝影
屏東「第一鮪」由琉球籍漁船「「安穩發8號」船長莊光陽在台灣東南方海域釣獲，東港區漁會今天下午在魚市場驗魚，確認符合資格，定21日上午拍賣。記者潘欣中／攝影

大樂透 屏東縣政府 東港

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