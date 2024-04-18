高雄愛之船跨海行善 42年慰助澎湖弱勢愛心源源不斷

高雄市愛之船慈善會等社團跨海行善，從最初10包米開始，迄今42年來，已擴及澎湖全縣1市5鄉，每年投入慰助金額逾百萬，讓澎湖偏鄉離島弱勢獲得扶助，善心源源不斷，令人感動。

高雄市愛之船「慈航澎湖42週年」活動，今天由高雄市社福慈善總會理事長李昭揚與愛之船慈善會理事長顏清吉率林園武聖宮慈善會等各友會理監事及志工一行40人，跨海抵澎展開3天慈善文化慰助活動，將前往湖西、白沙、西嶼3鄉與吉貝、鳥嶼等離島，慰問200戶受扶助弱勢鄉親禮金及民生物資。

高雄市愛之船慈善會等社團跨海行善，今天近午抵達機場後，直接前往隘門國小，顏清吉代表致贈學生圓夢基金2萬元，由校長朱劍忠代表受贈，並回贈感謝狀，並肯定學校培訓出國內多名優秀桌球國手；也赴湖西尖山活動中心，慰助湖西鄉清寒家庭禮金物資，鄉長陳振中代表頒發感謝狀。

顏清吉表示，愛之船慈善會源自台灣國際造船公司員工，首次於民國69年5月間到澎旅遊時，購買白米10包500斤送往白沙鄉慰助地方弱勢；之後在歷屆理事長及理監事、志工傳承延續至今42週年從未間斷（除109、110年因疫情停辦外），足跡遍及各鄉市及偏遠離島多次，服務與慰助對象層面擴展、物資亦逐年提升，也感謝高雄相關慈善團體支持同行，一起跨海關懷地方弱勢。

高雄市愛之船「慈航澎湖42週年」活動，19日、20日將轉赴白沙與西嶼地方訪視，致贈白沙國中海洋雙語多元教育學校圓夢基金，並前往前往白沙鳥嶼、吉貝等離島與西嶼公所，慰助清寒弱勢發放禮金物資，也遊覽澎湖本島與離島風景名勝。