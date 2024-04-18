輪椅族入住高雄旅店充電遭疑歧視 觀光局：可以更貼心

一群身障人士上月底入住高雄市旅館無障礙住房，4輛電動輪椅想要同房充電，遭業者以擔心跳電、起火為由拒絕，建議移至一樓大廳充電，身障族投訴遭歧視。議員李喬如認為，現有法規未規範須有家人陪伴及電力使用細節，身障族覺得不受尊重，對業者也有點不公平，有檢討空間。觀光局長高閔琳表示，她認為旅館服務可以更貼心，將會檢討改進。

高齡人口增加，國內無障礙住房需求上升。觀光局長高閔琳說明，2013年之前設立旅宿業，客房數50間以上、100間以下，至少要設一間無障礙房間；2013年以後更嚴格，16間以上、100間以下的旅宿至少要設一間，之後每100間再多設置1間，關於廁所、緊急避難出入口、停車場及電梯等項目都有明確規定，

高市議會進行交通部門業務質詢，議員李喬如指出，日本發生航空公司拒絕身障人士登機爭議，高雄旅宿也有5位身障者入住旅館無障礙住房，卻因為充電問題發生不愉快退房，高雄應營造更友善觀光環境。

李喬如說，身障或行動不便的高齡長輩出門沒有家屬陪伴，若發生意外誰負責？身障族入住同一房間，有無必要規範，一間房只能讓兩座電動輪椅充電？市府應保護身障朋友，但也要顧及公共安全，須釐清相關責任歸屬。

高閔琳回應，很多身障朋友都有自主能力，法律沒有明確規範身障或行動不便者出門要有家屬、朋友陪同，將透過旅館同業公會溝通及重新檢視無障礙房間的電力配置，讓身障朋友在同房間完成充電。此外，服務面向也有檢討空間，希望能讓不同族群都能感受高雄旅宿業的真誠服務。