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高雄麻疹確診者曾遊台南 清明連假出入「這2處」民眾要注意

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
高雄市9日確診一名首例境外移入麻疹病例，該名確診者曾在4日連假期間到台南旅遊，台南市衛生局接獲通知後，依循旅遊史足跡前往王氏魚皮、同記安平豆花安平總店完成環境清消，衛生局也籲請民眾提高警覺，4日下午如曾出入這2處，且出現疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並安排就醫。圖／南市衛生局提供
高雄市9日確診一名首例境外移入麻疹病例，該名確診者曾在4日連假期間到台南旅遊，台南市衛生局接獲通知後，依循旅遊史足跡前往王氏魚皮、同記安平豆花安平總店完成環境清消，衛生局也籲請民眾提高警覺，4日下午如曾出入這2處，且出現疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並安排就醫。圖／南市衛生局提供

高雄市9日確診首例境外移入麻疹病例，該名確診者曾在4日連假期間到台南旅遊，台南市衛生局日前接獲通知，依循確診者旅遊史足跡前往王氏魚皮、同記安平豆花安平總店完成環境清消，同時2店家匡列共13名接觸者，衛生局也提醒，民眾若有活動足跡重疊者請自主健康管理18天，若出現疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫安排就醫。

衛生局表示，日前接獲高雄市衛生局通報，該麻疹確診者曾於可傳染期間到台南王氏魚皮、同記安平豆花安平總店，活動足跡時間分別為4日下午1點至2點及下午2點半至3點半，獲報後第一時間已派員前往店家調查，並督導業者完成環境清消。

衛生局指出，王氏魚皮接觸者共匡列8人、同記安平豆花安平總店接觸者共計5人，接觸者目前均無身體不適情形，防疫人員會持續監測追蹤至22日，民眾若4日活動足跡有和本案重疊者，也請自主健康管理18天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生局或轄區衛生所聯繫。

衛生局提醒，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播，或是直接接觸病人的鼻腔或咽喉分泌物而感染，自主健康管理期間應配戴口罩並避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險，而接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。

衛生局也呼籲，家中如有滿1歲或滿5歲幼童，尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種者，請儘速至衛生所或合約院所完成疫苗接種，此外，民眾如計劃前往流行麻疹國家，建議評估自費疫苗接種，提升保護力，降低感染風險。

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