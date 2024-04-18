高市單車死亡數全台第1 議員籲畫專用道

高雄YouBike愈來愈普及，但交通部統計，去年高雄自行車死亡人數達28人，居全台第1，且死亡人數在高雄交通事故排行僅次於機車。議員認為自行車騎乘環境不夠友善，既有自行車道也存在覆蓋率不足等5大問題，建議比照台北，在人行道畫設自行車專用道，不過有學者反對，強調人行道應以人為本。

市議員張博洋指高雄自行車道有覆蓋率不足、鋪面品質不佳、標線車道危險、車道不連貫、障礙多5大問題，在所有交通工具中最弱勢。市內自行車道常見機電設施、路樹、路燈等障礙，設在人行道容易撞到行人，設在快車道易與汽機車爭道，非常危險。交通局應打造自行車專用道，營造更友善騎乘環境。交通局長張淑娟表示，去年已進行自行車道總體檢，會加強改善。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱建議，路幅較寬的人行道可設自行車專用道，行人及自行車分開走雙方都安全，台北市許多道路都如此畫設。高雄市交通局解釋，自行車專用道是其他車輛及行人都不能走，高市未比照台北畫設自行車專用道，主要是行人及自行車數量都沒有達到「人車分道」的需求。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏認為，交通仍要回歸以人為本精神，人行道以行人為主，在人行道畫自行車專用道或人車共道都不是好作法。高市交通大隊表示，自行車屬慢車，應騎慢車道，未設立「遵22-1」人車共道標誌的人行道就不能騎上去，否則依道路交通管理處罰條例，可罰300元至1200元。