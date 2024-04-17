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高市爭取校園改造預算 謝文斌：持續改善環境設施

中央社／ 高雄17日電

高雄市近年向中央爭取校園改造預算，包括通學步道、廁所整建、操場跑道等經費全台最多，教育局長謝文斌今天表示，未來會繼續加強爭取中央預算，持續改善各項環境設施。

謝文斌今天到桂林國小視察時表示，高雄市努力爭取中央競爭性補助計畫，也輔導學校撰寫各項計畫。高雄市去年總共獲得中央核定補助改善111校572間老舊廁所，總經費高達新台幣6.3億餘元，是全台最多。

謝文斌表示，市長陳其邁重視就學環境與權益，盼提供兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體美感的校園教學場域。教育局會持續爭取中央預算補助，改善校園各項環境設施、設備，讓校園成為超越圍牆的「公共美學教育空間」。

高雄市教育局會後新聞稿指出，高雄市近年爭取到的校園改造預算有3項是全國最多，包括通學道、廁所整建與操場跑道等經費。

教育局表示，民國109年起至今，高雄市已獲體育署核定補助175間學校跑道整建工程，總補助金額超過11億元，完成改善高雄市超過半數的公立學校跑道。

此外，112年、113年通學步道改善部分，高雄市共獲內政部國土署核定84校補助經費約8.6億元，及市府預算核定47校補助經費約1.3億元，並有標線型人行道核定23校約856萬元，共計154校約9.98億元，也是全台最多。

教育局 校園 高雄市

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