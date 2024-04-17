南島民族論壇 夷將‧拔路兒續任主席

南島民族論壇執行委員會16日在高雄舉行，有15個國家地區會員及觀察員出席。經與會代表推舉，由台灣代表、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang．Parod）續任論壇主席。

根據原住民族委員會發布新聞稿，主委夷將．拔路兒表示，南島民族論壇自2018年重啟至今，在各會員共同努力下，已有豐碩成果。

夷將．拔路兒指出，南島民族論壇過去6年來曾在帛琉和馬紹爾群島舉辦，並辦理大型國際語言復振論壇、PASIWALI國際音樂節、南島社區總體營造及青年人才培力等，增進南島區域合作交流，推動南島文化永續發展。

夷將．拔路兒表示，論壇2008年初成立有來自9個國家地區加入會員，至今已有15個國家地區認同論壇價值和願景，今年在全體會員同意下，北馬里安納群島邦成為論壇第16個正式成員。

原民會為配合新南向政策，2025年接續推動南島民族論壇第二期中長程計畫，並納入執委會討論，蒐集各國代表意見、強化南島地區各國實質參與和合作。

原民會指出，台灣與南島區域8個國家2008年共同成立「南島民族論壇」（Austronesian Forum）常設組織，在帛琉成立永久總部，在台灣設立秘書處，希望透過政府與非營利組織、政經人權、學術文化與國際參與等面向，增加成員國間串連與合作，但因2008年台灣政黨輪替政策並未延續，直至2018年重啟論壇。