寵物殯葬條例 議員促高市快制訂

高雄市貓犬登記量全國第3，晶片登記數量逾30萬隻，也有不少未登記黑數，許多飼主無法接受寵物屍體被當廢棄物處理，議員要求市府加速制訂寵物生命紀念自治條例，讓寵物可以合法火化。動保處回應，自治條例本會期送議會審查，包括寵物遺體業者申請許可程序、用地限制、設施設置、屍體火化處理服務收費等進行規範，上路後有2年緩衝時間。

市長陳其邁表示，將設置動物保護協調工作會報、增加動檢員人力和預算、持續推動友善動物遊憩空間，建構友善動物城市。

寵物生命紀念業者最常面臨土地合法化問題，農業部去年7月公告修正非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點。

議員黃文志說，高雄沒有合法的寵物紀念園區，要有解套方式，積極輔導業者合法經營。動保處長葉坤松指出，去年7月11日前沒有法令可依循，農業部公布後有明確規範，排除特定農業區、鄉村區、森林區，山坡地具「公益性」，可不受10公頃以上限制，高雄市寵物生命紀念自治條例草案已送議會審查，

議員黃彥毓表示，毛小孩就像自己的孩子，政府未設計寵物殯葬用地，所以目前業者皆不合法；寵物生命紀念業被視為嫌惡設施覓地不易，未來對土地、設施都有規範，恐讓業者措手不及，希望逐步輔導。

葉坤松說，全台60家業者向農業部提出興辦事業計畫申請，高雄占9家，其中1家通過農業部審查，目前進入市府各單位實質審查階段，若通過才向地政局提土地變更特定目的事業用地，之後取得建照、使照。

皇寵寵物生命禮儀業者簡銘成說，變更地目後還要增設水土保持、空汙設備等，「營運成本增加、負擔太重」，建造園區成本近2千萬元，未來恐增加10倍。此外，希望寵物火化費用制定統一標準，或由政府蓋「寵物殯儀館」，以免價格混亂、品質參差不齊。