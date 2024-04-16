別讓家中成登革熱病源 高雄今年開出655張病媒蚊罰單

為了防範登革熱疫情在社區爆發流行，高雄市將每周三訂為「防登革熱日」，邀請社區民眾主動配合環境掃除，清除積水，避免孳生病媒蚊。經統計今年迄今已開出655件積水孳生病媒蚊幼蟲的罰單，每件依法罰處1200元至1萬5000元罰鍰。

今年高雄市的登革熱病例全國最多，市內也有所謂「登革熱F4」，即前鎮、鳳山、苓雅、三民4區，因人口密集容易傳播，往年都是疫情最嚴重的區域。今年至今前鎮區病例數24例全市最多，而除了F4，包括小港、大寮今年病例數也較多，都超過10例，

家住前鎮區的陳先生說，前鎮一直都是登革熱的重災區，曾有朋友因鄰居為確診者，家中因此被噴灑藥劑，只能到親友家借住幾天；也有人因家中被查出病媒蚊被罰。他說，防制登革熱真的要靠大家合作，否則只要有個破口就很容易傳播。