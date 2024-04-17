收費有助環境永續 專家：好的開始

屏東小琉球迎來百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，學者疾呼以登島總量管制或收費等方式管制，因牽涉層面廣，一直是官方不想碰觸的敏感議題。屏縣府前年6月拋出收取觀光保育費議題後，一度因地方意見分歧「卡關」，在海洋保育署和民間團體力挺下，決定7月1日起於3處潮間帶跨出收取觀光保育費一大步。

「這是好的開始。」中山大學海洋事務研究所教授張水鍇說，生態不是廉價的，要有付出，登島總量管制或收島費是最有效的保護手段，但牽涉太廣且敏感，執行難度高；小琉球潮間帶導覽是民宿包裝的免費套裝行程，收費也有篩選效果，漸漸形成共識後，再來討論登島總量管制或登島費，生態敏感區酌收觀光保育費，是踏出環境永續的一大步。

張水鍇受縣府委託，評估小琉球保育費收取可行性，他說，調查顯示，97%遊客可接受收費，87%接受100元，63%接受法規上限120元；收保育費同時結合導覽費，業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，相信多數人會接受。

小琉球自然人文生態發展會理事長陳文玉說，島上環境生態因遊客過量已受傷，針對生態敏感地區管控，依法酌收保育費，保護生態、提升遊憩品質，遊客又有公共意外險保障，一舉數得。

陳文玉以3處潮間帶1年10萬人次遊客量，估計收費後會減半，1年約可進帳300萬元海洋保育費，說多也不多，要專款專用。

協助小琉球瑚珊復育的海生館博士樊同雲說，消費者已有共同維護環境意識，不會因收費就卻步，反而吸引願意深度旅遊者。

不過，小琉球觀光協會發展協會說，有業者反映小島面積小，收保育費管制進3處潮間帶，會讓遊客往其他海域跑，不贊成收費。縣府說，3個潮間帶生態會持續監測、滾動式檢討承載量。