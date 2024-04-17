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小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導
為減輕屏東小琉球環境和生態負荷，縣府7月1日起在3處潮間帶收費每人60元。圖／屏東縣政府提供
為減輕屏東小琉球環境和生態負荷，縣府7月1日起在3處潮間帶收費每人60元。圖／屏東縣政府提供

7月起進入小琉球3處潮間帶要收費了。屏東縣府公告5處潮間帶為需專業導覽員帶入的自然人文生態景觀區，其中杉福、漁埕尾、肚仔坪3處列保育示範區，除同一時間上限300人，進入還要收取每人60元海洋保育費，成為全國首個收觀光保育費的離島鄉鎮。

除疫情期間外，小琉球登島遊客年破百萬，雖帶來觀光財，也衝擊環境生態。縣府2019年起委託中山大學海洋事務研究所調查，發現在觀光發展和氣候變遷下，潮間帶海洋生物明顯衰退，去年再委託中山大學調查，2020年起啟動人流管制機制的杉福、漁埕尾、肚仔坪3處潮間帶生態，大型底棲無脊椎動物密度雖有穩定回升，但恢復速度緩慢。

縣府說，生態要恢復過去水準還有很長一段路，需政府持續投資及民間協力，持續加強遊客和業者的管理及教育，生態則需持續監測與復育，因此公告杉福等3處潮間帶為保育示範區，同時段上限300人，僅能行走在規畫路線上，每年12月至隔年3為休養期，遊客禁入，4月1日至6月15日為繁殖期，夜間8時至隔日清晨5時禁入，6月16日至11月30日可夜間導覽，需用紅光燈。

小琉球近年因過量遊客，潮間帶和珊瑚礁生態均有程度不等的衰退，縣府前年6月即召開漁業及保育小平台會議討論觀光保育議題，據中山大學調查，97%遊客接受收費60元，9成導覽解說員支持，去年說明會上雖有反對聲音，但民間團體多支持使用者付費。縣府決定今年暑假實施，專款專用於宣導觀光保育、保育教育解說、調查及復育生態資源等。

小琉球收取海洋保育費是循「霧台模式」，屏東縣府2020年在阿禮、大武部落及神山瀑布畫設自然人文生態景觀區，須由導覽員帶領才能進入，搭配部落推出遊程，收費就包括60元保育費。交旅處說，霧台自觀區迄今保育費累積381萬8040元。

小琉球 屏東縣 氣候變遷 潮間帶 珊瑚

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