建構友善動物城市 陳其邁：高雄推動3政策

高雄市政府今天召開市政會議暨防疫會議，會中由農業局針對動物友善福利政策進行專案報告。陳其邁說，建構友善動物城市是高雄市既定政策目標，針對提升動物福利3大重點工作，包含設置動物保護協調工作會報、增加動檢員人力和預算、持續推動友善動物遊憩空間等，他請農業局及相關局處持續全力配合推動。

陳其邁表示，民眾家中飼養寵物的生活型態日趨普遍，會請動保處持續辦理各項動保活動，配合特定節日創造話題性，吸引大眾對動保議題的關注；飼主會將面臨老齡寵物的長照需求及身後事，動保處需積極輔導管理民間相關業者，以提供專業、合法、完善服務，保障飼主及毛孩權益。

衛生局針對登革熱及麻疹進行防疫報告，陳其邁說，登革熱國際疫情嚴峻，今年全國同期境外移入個案較去年增加59%，責請衛生局及新聞局持續宣導民眾如前往東南亞及高風險流行地區，務必做好防蚊措施，回國後若出現登革熱疑似症狀，請儘速就醫驗快篩。空地等社區列管髒亂點，也請民政局及各區公所、衛生局、環保局落實要求整頓。

有關新冠疫情，陳其邁指出，中央自4月9日起開放65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象接種第2劑新冠XBB疫苗，他請衛生局針對高風險族群持續宣導打疫苗，以降低感染後併發重症及死亡風險。另外有關首例境外移入麻疹確診個案，他也請衛生局加強衛教宣導，持續監測疫情變化，以防止疫情擴散。

陳其邁在會中表示，演唱會經濟是高雄的城市軟實力，是高雄的重要優勢，有必要將智慧城市的應用持續完善、累積經驗並發展相關配套措施，尤其有關智慧交通運用與本市各地觀光結合更能將演唱會經濟優勢延伸。

陳其邁提到，智慧交通管理系統除疏散人潮外，更有多方面應用，如以大數據分析觀光客活動，如食衣住行育樂等各方面，並能根據相關數據採取行動，結合城市景點與活動展覽等，帶動城市觀光與經濟發展，也提升城市競爭力與全球能見度。