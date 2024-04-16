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高雄男嬰疑遭虐重傷 市府密集性抽查托育業者

中央社／ 高雄16日電

高雄王姓保母涉虐待男嬰遭羈押。高雄市長陳其邁表示，社會局於男嬰送托期間有訪視及電訪家長，沒有發現異狀，近期會密集性抽查托育相關業者，提醒務必落實管理及照顧責任。

陳其邁表示，男嬰3月4日送托王姓保母照顧，社會局3月27日訪視及4月6日電訪家長並沒有發現異狀，10日接獲醫院通報後，社會局11日聯繫地檢署，保母12日被羈押，希望檢方儘速釐清案情。

陳其邁說，市府會針對不同個案再全面清查，包括訪視、電訪家長等，最近會比較密集性抽查，也提醒所有業者必須落實管理及照顧責任。

社會局副局長葉玉如表示，高雄市有6個居家托育中心，希望家長打電話給中心詢問並由中心媒合保母，因為中心清楚訪視紀錄及保母是否有違規等，另外，家長也可在網路上搜尋「高雄找保母」，可以找到合格保母資料庫。

葉玉如指出，家長要留意保母是否有居家托育登記證書，上面會記載保母身分、執照條件及托育地點，特別要確認托育地點在第幾層樓，若照顧環境不是在核定樓層就是違法，也要與保母溝通幼兒身體健康情況及保母教養觀念，待確認、接受後才簽約。

葉玉如說，居托中心收到簽約資料後1個月內會實地訪視，了解保母照顧情況，也會打電話給家長詢問孩子送托狀況，請家長多留意孩子有無外傷、是否容易哭鬧、作息大幅改變、黏家長不願送托等情形，希望家長能直接與保母溝通，或向居托中心反映，如遇有其他需求可致電高雄托育諮詢專線07-3943322詢問。

男嬰日前意識不清送醫，經診斷有顱骨多處骨折等傷勢。

保母 托育 陳其邁

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