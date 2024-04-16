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興達港淤積嚴重！邱志偉爭取疏濬經費到位 今年中施工

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄茄萣區興達港近海泊區，近年來淤積嚴重，已有多艘漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損。記者王勇超／翻攝
高雄茄萣區興達港近海泊區，近年來淤積嚴重，已有多艘漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損。記者王勇超／翻攝

高雄茄萣區興達港近海泊區，近年來淤積嚴重，已有多艘漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損，立委邱志偉要求漁業署編列經費補助、加快疏濬進度，漁業署已核定興達港泊區疏濬總工程經費6075萬，漁業署補助5成，高雄市政府海洋局自籌5成經費，工程預計今年中將會啟動。

據了解，高雄市的汕尾漁港、中芸漁港、旗津漁港、蚵子寮漁港、彌陀漁港、永新漁港及興達港，都會出現淤積現象，每次疏濬後快則2年、最慢5年，港口又會出現泥沙淤積，造成漁民進出港口困擾，高市海洋局會向中央漁業署爭取預算補助來辦理清疏；海洋局今年度規劃辦理清淤工程漁港有中芸、旗津、永新及興達等漁港。

興達港近海泊區原本提供給中小型漁船停靠使用，不過因為漁船噸位越來越大，許多CT-4以上的漁船在退潮時入港，俥葉都有碰觸海底淤沙的疑慮，也確實發生多起俥葉受損的案例，興達港區漁會多次向立委邱志偉陳情，訴求主管機關須盡速補助經費協助清淤，保障漁民作業安全。

邱志偉說，漁船是漁民的生財器具，俥葉受損不但要花費經費修復，修理期間也沒有收入，對於漁民的生計影響很大，因此此案請漁業署必須要盡速補助經費進行疏濬，讓漁船入港不會再有受損的疑慮。

漁業署表示，由於目前興達港安檢碼頭正在進行改善工程，原則上都是工程完工後才一併辦理疏濬工程，但此案有急迫需求，因此漁業署同意補助5成經費，以利加速辦理疏濬工程。

高雄市政府海洋局表示，近海泊區預計將疏濬3萬方，疏濬至水深3.5米，漁業署核定經費後，海洋局已經在進行計畫審查作業，後續也會將計畫送漁業署複審，審查完成後就立即展開發包作業，預估今年中可以施工，加速清理泊區淤砂。

立法委員邱志偉召開興達港近海泊區清淤協調會，找來漁業署、海洋局、興達漁會人員一起溝通。圖／邱志偉辦公室提供
立法委員邱志偉召開興達港近海泊區清淤協調會，找來漁業署、海洋局、興達漁會人員一起溝通。圖／邱志偉辦公室提供
漁業署已核定興達港泊區疏濬總工程經費，工程預計今年中將會啟動。圖／邱志偉辦公室提供
漁業署已核定興達港泊區疏濬總工程經費，工程預計今年中將會啟動。圖／邱志偉辦公室提供

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