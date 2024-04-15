GOLDEN WAVE高雄吸引大批歌迷 留宿比例高逾70%

GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會13日在高雄舉行，以捷運站服務處初步統計發現，歌迷留宿高雄比例超過70%，許多市場、攤商也收到歌迷持商圈夜市優惠券來消費，搭上演唱會經濟熱潮。

高市府配合紅髮艾德、五月天等演唱會推出兌換2024商圈夜市優惠券活動外，這次也配合GOLDENWAVE韓團拼盤演唱會於高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處捷運站辦理兌換商圈夜市優惠券，吸引歌迷留宿。

高雄市經發局今天新聞稿表示，以捷運站服務處初步統計發現，歌迷留宿高雄比例超過70%。過夜的外地樂迷，多在聽完演唱會去逛夜市、酒吧等，隔日在高雄吃早餐；甚至還有部分樂迷安排3天2夜行程，到旗山、美濃等郊區景點。

這次擴大納入商圈夜市優惠券合作的龍華公有市場，許多攤商也收到商圈夜市優惠券。光華夜市管委會也表示，光華夜市的消費者以高雄在地民眾為主，但這幾波演唱會帶來不少想要品嚐高雄在地美食的觀光客。

經發局並提醒，市府發起「夜間進修部」活動，串聯30家在地精選餐酒館，歌迷即日起至4月28日加入高雄市經發局LINE官方帳號，參加「夜間進修科系鑑定」測驗，即可獲得限量的50元LINE GO高雄乘車優惠券。