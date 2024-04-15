快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

GOLDEN WAVE高雄吸引大批歌迷 留宿比例高逾70%

中央社／ 高雄15日電

GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會13日在高雄舉行，以捷運站服務處初步統計發現，歌迷留宿高雄比例超過70%，許多市場、攤商也收到歌迷持商圈夜市優惠券來消費，搭上演唱會經濟熱潮。

高市府配合紅髮艾德、五月天等演唱會推出兌換2024商圈夜市優惠券活動外，這次也配合GOLDENWAVE韓團拼盤演唱會於高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處捷運站辦理兌換商圈夜市優惠券，吸引歌迷留宿。

高雄市經發局今天新聞稿表示，以捷運站服務處初步統計發現，歌迷留宿高雄比例超過70%。過夜的外地樂迷，多在聽完演唱會去逛夜市、酒吧等，隔日在高雄吃早餐；甚至還有部分樂迷安排3天2夜行程，到旗山、美濃等郊區景點。

這次擴大納入商圈夜市優惠券合作的龍華公有市場，許多攤商也收到商圈夜市優惠券。光華夜市管委會也表示，光華夜市的消費者以高雄在地民眾為主，但這幾波演唱會帶來不少想要品嚐高雄在地美食的觀光客。

經發局並提醒，市府發起「夜間進修部」活動，串聯30家在地精選餐酒館，歌迷即日起至4月28日加入高雄市經發局LINE官方帳號，參加「夜間進修科系鑑定」測驗，即可獲得限量的50元LINE GO高雄乘車優惠券。

夜市 捷運 演唱會

延伸閱讀

「西瓜切太大片」連撞2行人 高雄駕駛辯詞被網友猜中

廢油汙染高雄鳳山溪大量魚群翻肚 環保局鎖定上游10家列管

高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

韓團拼盤演唱會高雄登場 演唱會經濟傳統市場也受惠

相關新聞

高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

高雄旗津海水浴場去年曾發生油汙染，近日又傳出類似情況，遊客戲水後身上沾染油汙難清除。議員陳麗娜批評，油汙染發生至今超過十...

屏縣自來水普及率7成仍是全國最低 周春米：拚4年破9成

屏東縣自來水供水普及率今年3月突破7成，但仍是全國最低的縣市，距離全國平均94.91％仍有落差，但對屏東來說是重要里程碑...

廢油汙染高雄鳳山溪大量魚群翻肚 環保局鎖定上游10家列管

高雄市鳳山溪源於大樹區，流經大寮、鳥松，貫穿鳳山區中心，主要為農業灌溉兼排水渠道，近日卻被發現河面漂著大量油汙泡沫，河水...

韓團拼盤演唱會高雄登場 演唱會經濟傳統市場也受惠

高雄演唱會一波接著一波，上週末迎來知名韓團拼盤演唱會「GOLDEN WAVE IN TAIWAN」，今年第一季千人以上演...

野鳥體重大揭密！棲架放體重計 這隻讓秤子爆表

屏東科技大學鳥類生態研究室近期在粉絲專頁發文，「你知道棲架上常見鳥類體重是多少嗎？」，在棲架上放在秤子幫牠們量體重，分享...

金門機場群蜂攻擊 班機延誤54分鐘

金門機場近期常因濃霧導致飛機無法正常起降，昨天卻出現當地首起因群蜂攻擊，致飛機無法順利起飛，緊急找來消防人員支援驅逐蜂群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。