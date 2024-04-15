十鼓擊樂團「台灣印記」免費索票 4/20屏東演出

僑務委員會「2024年美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」，與屏東縣政府合作邀請國內知名團隊十鼓擊樂團演出「台灣印記」，20日在屏東藝術館行前公演，17日開放免費索票。

縣府今天發布新聞稿表示，十鼓擊樂團以傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳為己任，推廣台灣鼓藝文化，表演風格多元兼具本土元素。樂團傳創的音樂作品曾獲海內外金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎3項大獎提名。此次出國巡演「台灣印記」，以在地題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，讓傳統擊樂原有面貌呈現豐富的演出形式。

文化處表示，僑務委員會為提升台灣能見度，邀請國內優秀藝文團隊十鼓擊樂團擔任文化訪問團赴海外巡迴演出，展現台灣多元及豐富文化內涵。為讓屏東鄉親搶先體驗國際級演出，僑委會與縣府合作辦理免費行前公演，一同感受台灣多元文化之美。

文化處說，十鼓擊樂團「台灣印記」20日下午2時30分在屏東藝術館登場，索票時間在17日下午2時至5時，於屏東藝術館開放索票，每人可索取2張票，500張票索完即止。