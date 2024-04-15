野鳥體重大揭密！棲架放體重計 這隻讓秤子爆表

屏東科技大學鳥類生態研究室近期在粉絲專頁發文，「你知道棲架上常見鳥類體重是多少嗎？」，在棲架上放在秤子幫牠們量體重，分享棲架上常見鳥類站在指針秤重量是多少，引發網友熱議。屏科大野保所鳥類生態研究室的博士後研究員洪孝宇說，野外鳥類要量體重很困難，通常救傷時才能量體重，這是野外很難記錄到資訊。

洪孝宇說，首次嘗試在棲架上放秤子，過程中做調整，找到市面上最小的指針秤，最重是500公克，今年初開始記錄，從上千張拍攝到照片，選出棲架中常見鳥類放在粉絲專頁，包括有紅尾伯勞鳥、大卷尾、黑翅鳶、領角鴞、紅隼、魚鷹。

「第一次記錄野外鳥類重量！」洪孝宇說，野外鳥類量體重很困難，通常進入救傷中心救援野外鳥類時，才能幫鳥量體重。棲架上放秤子，也可以記錄鳥類抓到獵物重量，這些都是野外很難記錄到資訊，初步嘗試，鳥一直移動很難準確測量。

洪孝宇說，從鳥類體重，可以觀察出公鳥、母鳥，分辨公母。猛禽抓老鼠，外觀看不出來老鼠多大隻，透過體重計，可以知道老鼠的重量，計算一隻猛禽所需的食物量、一天要抓到多重的獵物量，甚至換算出一年抓的老鼠量有多少。

粉專PO出的棲架鳥類體重，紅尾伯勞鳥最輕，不到30公克，最重是魚鷹，體重計爆表約1公斤，黑翅鳶250公克，加上獵物的超過300公克，領角鴞約200克。

野外鳥類站在棲架上量體重的照片引發網友熱議，網友留言說「哈哈哈，好有趣，但鳥有同意公開體重嗎？！」、「忽然間就被秤了體重！」、「收集建立本土鳥重量資料 很有想法 讚」、「看來身高測量表也很快會架上了！」