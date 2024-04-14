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屏東寶寶嘉年華早療團隊進駐 小孩開心玩家長放心問

中央社／ 屏東縣14日電

屏東縣政府打造6歲以下寶寶親子運動會，今天在潮好玩幸福村舉辦「大寶小寶趣fun電」寶寶嘉年華，有好玩趣味競賽及早療團隊進駐，讓寶寶玩得開心、家長問得放心。

屏東縣寶寶嘉年華凝聚潮州、九如、屏東、內埔及恆春5大親子館共同努力，專為6歲以下寶寶量身打造的親子運動會，這次以「大寶小寶趣fun電」為主題，萌寶爬爬樂、小寶搬搬樂、大寶推推樂、親子闖關趣與親子律動趣等趣味競賽，有助於大小動作、手眼協調能力，以及促進親子關係等。

「生兒育女是大事，更是不簡單的事」，縣長周春米說，如何提高生養意願、減輕父母負擔，是縣府團隊持續努力目標；目前屏東縣內有5大親子館、7間公設民營托嬰中心，去年屏東發放生育津貼、育兒手冊，加上開辦多年的到宅母嬰照護月嫂服務，所有育兒福利都是為家長送上溫暖心意及祝福。

縣府社會處表示，親子館提供托育諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童發展篩檢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程等服務，統計去年5親子館服務各都超過1萬人次，其中九如親子館更高達5萬1553人次；為持續深耕在地，未來也將於東港及小琉球設置2家親子館擴大服務範圍，交通不便地區則由「行動外展車」巡迴，讓資源更貼近當地需求。

屏東縣政府 親子

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