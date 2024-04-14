不是玻璃娃娃！ 桌球國手江宏傑與血友病友同場打球

血友病人常因個人或家屬擔心意外流血，因而失去運動平等的權利。高雄長庚醫院14日舉辦血友病運動會，邀請病友們一起運動，桌球國手江宏傑也到場鼓勵並指導病友一起打球。高雄長庚血友病中心醫師蕭志誠說，運動可幫助病友改善健康狀況。

蕭志誠說，研究顯示，運動可幫助輕中度A型血友病病友，體內第八凝血因子活性增加2.5倍，也有助於預防關節損傷。病友們維持每周2次、持續8周漸進式體能訓練，除了可提高肌肉力量，還能減少全身疼痛，提升健康狀況。

高雄長庚於世界血友病日舉辦「凝聚活力，有備而來」運動會，邀請桌球國手江宏傑到場與病友互動。江宏傑說，過度擔心及保護反而讓血友病友失去享受運動的權利，大家應同理並理解病友的需求，尊重並陪伴一起打造病友平等的運動環境。

病友任先生表示，在成長過程中醫療不像現在這麼進步，常發生無預期出血事件，一周平均要到急診報到一次，因常被認為得了血癌，甚至被說是玻璃娃娃，養成內向悲觀的性格。後來在身體能負荷範圍內從事重訓，透過運動維持身體狀態，建立自信心也大幅提升生活品質。

高雄長庚醫院表示，長庚血友病中心整合血液科、骨科、復健科、胃腸肝膽科及牙科，一站式醫療提供病友治療及個人化諮詢，確認病友關節或出血問題，幫助病友全方位追蹤自己身體狀態。