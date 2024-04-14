高雄入選Agoda亞太地區便宜住宿城市 全台唯一入榜
國際知名訂房平台Agoda近日根據連假平均住宿費，公布亞太國家最便宜住宿的8座城市，高雄是全台唯一入榜。市府觀光局表示，高雄嚴格稽查房價及落實房價透明，讓遊客有高品質旅遊體驗。
高雄市觀光局今天發布新聞稿指出，國際知名訂房平台Agoda近日根據連假平均住宿費，公布亞太國家最便宜住宿價格8座城市，高雄第8名，全台唯一入榜。
觀光局表示，高雄具有山海河港、都會與城鄉、多元族群文化等豐富的觀光資源，同時具有國際機場、高鐵和旅運中心供遊輪停靠、輕軌串聯觀光景點，交通便利；再搭配各式美食與小吃，更讓各國旅客和外縣市遊客趨之若鶩。
此外，觀光局推動旅宿輔導計畫，包括低碳永續、性別友善、嚴格稽查房價和「旅宿資訊透明化」。觀光局統計，自去年至今，辦理房價專案稽查221家次，查獲35家業者超收房價，均依發展觀光條例裁罰並公布違規名單。
觀光局表示，旅宿業的客房售賣具自由市場特性，房價會隨市場供需狀況浮動；但為避免不肖業者哄抬房價，市府推動「房價透明化」，委託台灣消費者保護協會調查並公布高雄市旅宿業平日及假日房價差距，以利消費者選擇。
觀光局指出，市府近年進行景點和交通的便捷與優化，推展大型演唱會、會展產業，並辦理各項大型活動，搭配機場、郵輪港旅中心、高鐵等交通服務，讓海內外旅客能輕鬆抵達，也引起國際知名旅遊平台如Agoda等高度關注。
觀光局長高閔琳說，高雄推陳出新的觀光亮點和精彩活動，帶動高雄旅宿需求大增，吸引許多國際品牌酒店、特色旅宿陸續插旗。而高雄市也推出「高雄好玩卡」旅遊套票，可搭捷運、輕軌等，鼓勵遊客多搭綠色運具旅行。
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