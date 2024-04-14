商圈想再起 學者：要有特色

高雄長明街商圈日趨沒落，業者期望明年完工的高雄車站出口要連通商圈，同時做好引導標示，只要重新帶來人潮，商圈可能復興。學者認為，高雄多處商圈都有沒落難題，要營造特色、避免同質性太高，否則會難以吸引消費者。

長明商圈促進會名譽理事長高金虎說，長明街發展歷史逾70年，當年服裝界前輩在沙鹿、彰化開工廠，他們的子女陸續到各地從事成衣直營批發，長明街鄰近高雄火車站，逐步奠定服裝批發的龍頭地位。

高金虎說，長明街當年因為火車站交通便利及聚集人潮而興起，市府如要協助商圈振興，應讓火車站人潮能順利走到商圈。火車站完工後，希望有出口連通商圈，再加上明確的路牌指示，才能讓搭捷運、火車來到高雄車站的人，進入商圈購物、批貨，重現當年熱鬧景象。

議員張博洋也曾點出，高雄車站5處出入口未能與商圈連結，人潮不易導入周遭商圈。市府允諾，邀集台鐵、客運、鐵道局等單位進行專案協商。

實踐大學觀光管理系系主任張景棠指出，商圈最大問題是同質性太高，應該要展現特色，給遊客多元感受。