馬祖青年辦市集 顧客不詢價先問「你同學是誰」

中央社／ 連江13日電

連江縣當地習慣以「同屆」劃分關係。今日於南竿鄉的市集活動，攤商多為在地青年，許多民眾逛攤不問價格，先問攤主：「你同學是誰？」成有趣現象。

小小馬闖天關市集主辦單位，也是55心聚點民宿合夥人的周治宏接受中央社記者訪問表示，在馬祖，同年紀的人大多為同學或親戚，就算不同校也有共同朋友，所以大家感情都不錯，一個揪一個，擺攤的是同學，來逛市集的也是同學、學長姐等親朋好友，氣氛自然熱絡。

今天市集麵包攤攤主林小姐也是周治宏的同學，來擺攤不為賺錢、純粹情義相挺。她的父母曾在馬祖經營麵包店，所以當她開始賣自製麵包，認識的長輩馬上就來問：「麵包是不是你爸媽做的？」也有顧客問：「你是哪屆的？」、「你同學有誰？」市集現場宛如認親大會。

顧客李小姐表示，雖然市集規模不大，商品種類也不若台灣本島的創意市集豐富，但攤商大多是認識的人，看著面生的話，一問便知是小幾屆的學弟妹，比起逛市集，與生活中較少交集的人有機會交流，才是樂趣所在。

周治宏說，市集會持續舉辦，盼能提供在地青年與民眾互相交流的機會，為馬祖帶來更多活力。

青年 馬祖 麵包

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