1張照片看出商圈為何衰落 長明街店家求高市府別再辦「煙火式」活動了

高雄市三民區長明街曾是南部成衣批發重地，卻因高雄火車站鐵路地下化工程長達10多年阻礙進出交通，加上電子商務興起改變消費型態，導致商圈逐漸衰落。當地商家說，市府撥經費搶救商圈，辦活動雖然熱鬧，後續卻無效益。民代表示，市府花錢辦一次性活動像「放煙火」，不如思考如何改善環境，吸引人潮才能真正幫助商圈。

高雄市經發局表示，商圈活絡需要公私協力、共同推動，配合高雄火車站完工，今年已針對表參道範圍內商圈編列硬體優化工程經費，協助改善，此外每年也編列預算補助商圈舉辦行銷活動，同時全力爭取中央資源，透過多元管道切入，協助商圈轉型活化。

高雄市三民區長明街因為成衣批發商聚集，吸引批貨人潮，逐漸形成而商圈。當地業者回憶，長明街的批發商來自四面八方，店面「僧多粥少」，40多年前來長明街找店面，找了1個多月才在小巷找到，且連巷弄裡也擠滿店家，最多共600家成衣批發商聚在此地，但近年長明商圈沒落，人潮不再。

長明商圈促進會名譽理事長高金虎秀出1張鐵路地下化施工過程的照片，畫面中圍籬與原有的高雄舊火車站帝冠式建築站體，讓單行道的長明街入口形同消失，他無奈嘆說：「整個長明街唯一條要進來的龍脈，就這樣被擋住！」

高金虎說，2000年左右謝長廷當選高雄市長，爭取高雄火車站三鐵共構，舊的高雄火車站被移到長明派出所前方，因為長明街是單行道，民族路一端不能進來，只能從長明派出所旁邊進入，「舊車站移來就卡住了，原本以為只要五、六年，沒想到做了超過20年！」

一家女裝店老闆說，長明街全盛時期1間1樓的店面月租金甚至超過10萬元，「同樣的店面，現在開價2萬元都不一定有人會租！」商圈業者已向市政府反映多年，希望能活化商圈，但市府舉辦親子走秀、特色市集活動，卻像放煙火一樣，「看起來漂亮，後續卻很虛無」。

市議員張博洋說，經發局應將重點放在輔導與培力，可找國內外專業團隊分享沒落商圈再復甦的成功經驗，比起每年花錢花的像「放煙火」，從品牌再造、街區設計、創意發想等方面著手把人潮吸引過來，才是長久之計。