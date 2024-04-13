快訊

2026大選加分！雲林虎尾鎮長補選林嘉弘自行宣布當選 藍營守住大票倉

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢！連家人都騙不法金流約2700萬 北院裁定收押禁見

宜蘭員山鄉議員補選「變天」 國民黨支持的她當選改寫新局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張照片看出商圈為何衰落 長明街店家求高市府別再辦「煙火式」活動了

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄即時報導
鐵路地下化工程導致高雄火車站周圍商圈沒落，許多店面貼出招租海報。記者王勇超／攝影
鐵路地下化工程導致高雄火車站周圍商圈沒落，許多店面貼出招租海報。記者王勇超／攝影

高雄市三民區長明街曾是南部成衣批發重地，卻因高雄火車站鐵路地下化工程長達10多年阻礙進出交通，加上電子商務興起改變消費型態，導致商圈逐漸衰落。當地商家說，市府撥經費搶救商圈，辦活動雖然熱鬧，後續卻無效益。民代表示，市府花錢辦一次性活動像「放煙火」，不如思考如何改善環境，吸引人潮才能真正幫助商圈。

高雄市經發局表示，商圈活絡需要公私協力、共同推動，配合高雄火車站完工，今年已針對表參道範圍內商圈編列硬體優化工程經費，協助改善，此外每年也編列預算補助商圈舉辦行銷活動，同時全力爭取中央資源，透過多元管道切入，協助商圈轉型活化。

高雄市三民區長明街因為成衣批發商聚集，吸引批貨人潮，逐漸形成而商圈。當地業者回憶，長明街的批發商來自四面八方，店面「僧多粥少」，40多年前來長明街找店面，找了1個多月才在小巷找到，且連巷弄裡也擠滿店家，最多共600家成衣批發商聚在此地，但近年長明商圈沒落，人潮不再。

長明商圈促進會名譽理事長高金虎秀出1張鐵路地下化施工過程的照片，畫面中圍籬與原有的高雄舊火車站帝冠式建築站體，讓單行道的長明街入口形同消失，他無奈嘆說：「整個長明街唯一條要進來的龍脈，就這樣被擋住！」

高金虎說，2000年左右謝長廷當選高雄市長，爭取高雄火車站三鐵共構，舊的高雄火車站被移到長明派出所前方，因為長明街是單行道，民族路一端不能進來，只能從長明派出所旁邊進入，「舊車站移來就卡住了，原本以為只要五、六年，沒想到做了超過20年！」

一家女裝店老闆說，長明街全盛時期1間1樓的店面月租金甚至超過10萬元，「同樣的店面，現在開價2萬元都不一定有人會租！」商圈業者已向市政府反映多年，希望能活化商圈，但市府舉辦親子走秀、特色市集活動，卻像放煙火一樣，「看起來漂亮，後續卻很虛無」。

市議員張博洋說，經發局應將重點放在輔導與培力，可找國內外專業團隊分享沒落商圈再復甦的成功經驗，比起每年花錢花的像「放煙火」，從品牌再造、街區設計、創意發想等方面著手把人潮吸引過來，才是長久之計。

市議員黃香菽表示，高雄火車站本來是最熱鬧的商圈，卻因鐵路地下化而沒落，再加上消費模式改變，讓傳統商圈經營更為困難，市府補助經費辦理很多一次的活動，卻無法帶來太大效益，「不該再這樣砸錢！」市府應在高雄火車站改建完工前，整合周邊小商圈，才能帶動磁吸效應，讓人潮回歸。

長明商圈的店家秀出照片，指出高雄火車站地下化工程期間，工地圍籬與舊火車站帝冠式建築站體幾乎擋住單行道的長明街入口，要進來的人潮被卡住，導致商圈沒落。記者王勇超／攝影
長明商圈的店家秀出照片，指出高雄火車站地下化工程期間，工地圍籬與舊火車站帝冠式建築站體幾乎擋住單行道的長明街入口，要進來的人潮被卡住，導致商圈沒落。記者王勇超／攝影
長明街的店家拿出舊照片回憶商圈人潮洶湧的鼎盛狀況。記者王勇超／攝影
長明街的店家拿出舊照片回憶商圈人潮洶湧的鼎盛狀況。記者王勇超／攝影
長明街入口附近的鐵路地下化工程圍籬已經拆除，但商圈也已沒落，不見人潮。記者王勇超／攝影
長明街入口附近的鐵路地下化工程圍籬已經拆除，但商圈也已沒落，不見人潮。記者王勇超／攝影
長明街的店家秀出照片指出，高雄火車站地下化工程10多年來阻礙進出交通，最終導致商圈沒落。記者王勇超／攝影
長明街的店家秀出照片指出，高雄火車站地下化工程10多年來阻礙進出交通，最終導致商圈沒落。記者王勇超／攝影
長明商圈原本是熱鬧的成衣批發重地，近年來卻不見人潮。記者王勇超／攝影
長明商圈原本是熱鬧的成衣批發重地，近年來卻不見人潮。記者王勇超／攝影
高雄火車站展開地下化工程之前，周邊商圈興盛，車站前方擠滿旅客與計程車。記者王勇超／攝影
高雄火車站展開地下化工程之前，周邊商圈興盛，車站前方擠滿旅客與計程車。記者王勇超／攝影

火車站 鐵路地下化

延伸閱讀

月子中心照顧員控 學姊指使拍女嬰洗澡全裸影片傳男友「當教材」

南市經發局前局長陳凱凌驚傳獄中自傷 易開罐拉環猛刺、胸口縫3針

新北浮洲工廠安置計畫 業者批「用騙的」 經發局：有些門深鎖拒訪

台積電高雄廠1500員工年底進駐「在地人居多」 楠梓最多只能蓋5座廠

相關新聞

1張照片看出商圈為何衰落 長明街店家求高市府別再辦「煙火式」活動了

高雄市三民區長明街曾是南部成衣批發重地，卻因高雄火車站鐵路地下化工程長達10多年阻礙進出交通，加上電子商務興起改變消費型...

高雄長明街一碗麵5元漲到45元 五十年火車站商圈卻沒落了

從民族路到高雄火車站東側之間長明街，40多年前聚集近600家成衣批發商在此經營，卻因為鐵路地下化工程加上電商普及而日趨沒...

金門金沙鎮大洋里、光前里長補選今投票 投票率偏低

金門縣金沙鎮大洋里、光前里長第13屆里長補選於今天舉行投票，其中大洋里的投票率為34.19%，由金沙鎮長吳有家的胞兄、也...

屏東市4路口嚴打「車不讓人」 6月1日起科技執法上路

據屏東縣警局統計，屏東縣2021至2023年間，未依規定禮讓行人發生交通事故共計577件，占行人事故比率35.9%，其中...

13國300獸迷齊聚高雄「以茶會毛」 準內政部長劉世芳也來了

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大...

屏縣南州國小公共化幼兒園入厝 要讓家長負擔少一點

考量學費及教學環境，公立幼兒園是不少家長的首選，但也因搶不到名額而傷腦筋；屏東縣政府近年向中央爭取經費增設非營利和公立幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。