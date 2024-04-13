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屏縣南州國小公共化幼兒園入厝 要讓家長負擔少一點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供

考量學費及教學環境，公立幼兒園是不少家長的首選，但也因搶不到名額而傷腦筋；屏東縣政府近年向中央爭取經費增設非營利和公立幼兒園，收費遠低於私幼，大大減輕家長負擔，縣長周春米今天參加南州國小公共化幼兒園落成典禮時說，為讓家長「甜蜜多一點、負擔少一點」，會持續擴大公共化教保服務能量。

周春米說，南州國小公立幼兒園招收2至6歲幼兒共76名，包含1班幼幼班、兩班3至6歲混齡班，縣府期待成為育兒爸媽的最佳後盾外，也提供更安心、平價的教學環境；家長每月只需負擔3至5000元的費用，不僅大大減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也能讓小寶貝得到最好的照顧。

她說，南州鄉是農業為主的鄉村型聚落，現有4所學校的教室、操場及老舊廁所都已完成翻新與改善，南州國小公共化幼兒園落成啟用後，不僅讓在地的教育環境更完整，縣府未來將持續建置安心的教學環境，讓孩子快樂成長、充分學習外，更有國際競爭力，縣府也是育兒爸媽的最佳後盾。

縣府教育處說，南州國小新設幼兒園經費4312萬，包含室內活動室2間、盥洗室2間、辦公室1間、廚房1間等場域外，還增設幼兒用餐空間及幼兒遊戲閱讀空間，另也明確標示出幼兒園的舒適活潑空間，讓所有的設施及硬體設備盡善盡美，給孩子優質的教保環境。

屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天參加南州國小附設幼兒園落成儀式時說，不僅減輕年輕爸媽的經濟負擔的壓力，也讓小寶貝得到最好的照顧。圖／屏東縣政府提供

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