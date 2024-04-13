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大鵬灣帆船生活節熱情登場 再現水上千帆齊揚震撼畫面

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供
2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供

2024大鵬灣帆船生活節今天在屏東大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家和帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕，重型遊艇搭乘體驗、6大打卡燈飾裝置、6組大型氣墊兒童遊具、屏東觀光圈市集、音樂展演外，今年加碼推出4大限定遊程，讓民眾從日出玩到日落，從海上遊艇樂到陸上廣場。

交通部觀光署說，大鵬灣擁有台灣唯一的囊狀潟湖及離台灣本島最近的珊瑚礁島嶼小琉球，環境條件的優勢，水上活動盛行，盼打造大鵬灣成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船重要基地，也與屏東縣政府攜手整合屏東觀光圈產業資源，讓大鵬灣的觀光效益擴大，把台灣在地觀光品牌帶入國際。

航港局說，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，為拉近民眾與遊艇的距離，持續舉辦遊艇推廣活動，規畫一般遊客遊艇導覽及搭乘體驗，並透過遊程影片創作比賽，結合周邊觀光景點遊程，行銷遊艇及觀光產業；對於推動遊艇產業，將會往大眾化、觀光化及產業化發展，降低遊艇進入門檻與提升風氣，發展成為新旅遊趨勢。

鵬管處長許主龍說，大鵬灣擁有優質的地理環境和天候，適合體驗帆船、獨木舟、SUP等水上活動外，騎乘單車感受淨零減碳綠色旅遊也是新玩法，今年活動結合屏東觀光圈的農、漁特產品和眾多優質的旅宿選擇，為遊客帶來全方位的精彩體驗，動期間特別加碼推出的4大限定遊程已開放線上報名。

2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供
2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供
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2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供
2024大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕。圖／ 鵬管處提供

大鵬灣 屏東縣政府 遊艇

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