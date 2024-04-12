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澎湖伯盃超跑公路賽明登場 西嶼鄉成賽道...路段管制看這裡

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖伯盃THC澎湖超跑公路賽明天上場。圖／擷自老高漫談臉書專頁
澎湖伯盃THC澎湖超跑公路賽明天上場。圖／擷自老高漫談臉書專頁

「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」明後2天在澎湖縣西嶼鄉登場，來自各參賽隊的各式跑車，昨天起陸續聚集西嶼鄉公所前廣場，澎湖縣警白沙分局對賽車道路管制交通，呼籲民眾觀賽時配合管制及現場人員引導，共同維護活動安全。

白沙警分局表示，明天及後天（14日）上午8時30分至中午12時、下午1時30分至下午5時30分，交通管制路段含縣道203線與大池牌樓路口，至澎5號鄉道往赤馬社區入口處（澎5號鄉道1K+958處），經澎3號鄉道、竹灣村往二崁村濱海道路、二崁村往大菓葉濱海道路、澎5號鄉道，以及澎6號鄉道（縣道203線往漁翁島燈塔道路），禁止汽、機車及行人進入。

警方排定交通管制點，包括交通管制點：縣道203線與大池牌樓路口交會處往濱海道路入口處、竹灣村往二崁村濱海道路入口處、澎5號鄉道往赤馬社區入口處（澎5號鄉道1K+958處）、縣道203線澎6號鄉道入口處、澎6號鄉道終點。

警方表示，由於管制路段經大菓葉玄武岩風景區，請民眾配合現場執勤人員引導，以免發生危險。

交通管制 澎湖縣 跑車

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