高榮跨海支援 部澎心臟科添戰力

心肌梗塞搶救須分秒必爭，澎湖醫院心臟內科10多年來與高雄長庚醫院心臟科、台南奇美醫院心臟科合作，守護住民健康，今年4月起再增高雄榮總重症醫學部主任黃偉春團隊跨海輪值，讓離島重症醫療更添戰力。

高雄榮總重症醫學部主任黃偉春，同時也是院內肺高壓專業治療中心主任、台灣心肌梗塞學會理事長，其專長是重症醫學，冠狀動脈介入治療、周邊及冠狀動脈準分子雷射血管成形術，肺高壓治療。

在黃偉春領軍下，首創全國心導管治療網，提供到院緊急心導管治療，藥物治療、戒菸以及營養衛教及重症復健，被譽為「心肌梗塞救護之父」。

部立澎湖醫院繼高雄長庚及台南奇醫院心臟科合作之後，今年4月起再與高雄榮總心臟內科專家團隊合作，高榮醫師每周一下午及每週五上午提供門診醫療服務，每周四上午提供心臟功能檢查及24小時緊急心導管手術服務。

黃偉春表示，部澎導管室目前的人力不足，高榮4月起將加入支援輪值，目前兩周由醫師前往輪調一次，由他打頭陣，已規畫到8月底前，會有10名醫師到澎湖輪值。

除看門診，亦會做超音波檢查，也會協助救護車病人的心電圖轉送及用藥，如有心肌梗塞病人，可以即時自遠端判斷，及時救人性命。