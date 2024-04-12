世運演唱會 民代促市民優先買票

高雄演唱會經濟近年大爆發，接連吸引COLDPLAY、BLACKPINK等天團到世運主場館開唱，市府卻沒收場租，引發議論。議員指經濟紅利應由全民共享，籲國際歌手辦演唱會時優先釋出門票給高雄市民。另有議員批，世運場館只辦演唱會卻沒辦體育賽事，乾脆改名「國家音樂館」；市府指出，演唱會規模達4萬、5萬人以上才能為城市帶來經濟效益，會爭取部分門票優先讓市民購買。

高市府宣稱演唱會可為城市帶進可觀經濟效益，但日來多位民代認為，市府以0場租為誘因，對負債逾3000億的高雄市來說，不足為取。市府表示，世運主場館屬運發局自營管理，須具公共服務性，才能享有場地免租與設施設備使用費優惠，其他演出場地仍需依收費標準收費。市長陳其邁上任以來，累計減債131億，受限債務已從2477億元降至2362億元，促進演唱會經濟的優惠策略，未對市政財務造成負擔。

議員邱于軒昨質詢指韓國人氣團體GOLDEN WAVE 4月13日將來世運主場館，門票最貴一張7880元，父母為幫孩子圓夢，買票花錢不手軟；演唱會可吸引歌迷到高雄，讓商家、旅宿業者受惠，但許多縣市都在議論，高雄之所以能推動演唱會經濟，是靠0場租誘因。

她說，世運主場館既免收場租，就該讓高雄歌迷享受到演唱會紅利，要求文化局請主辦單位提供部分門票，優先讓高雄市民購買，「有年輕人告訴我，如果高雄推此政策，願意入籍高雄」。高市文化局長王文翠說，釋出門票優先出售高雄市民的作法全國無前例，執行有難度，但仍會探詢經紀公司意願。

市議員李眉蓁批，高雄演唱會經濟興起，「國際巨星來了，市長很開心」，但世運主場館變相只辦演唱會、失去設置初衷，乾脆更名為「國家音樂館」。高市運發局長侯尊堯以新加坡國家體育館辦泰勒絲演唱會為例，強調世運主場館不需更名。侯解釋，世運主場館並非不辦國際賽事，在中共打壓下，想爭取奧運、亞運等體賽事有困難。