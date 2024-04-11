影／螢火蟲季來了 高雄那瑪夏絕美火金姑大爆發

高雄那瑪夏區復育螢火蟲有成，全台60多種螢火蟲，那瑪夏區有15種現蹤，目前正是螢火蟲大爆發季節，每天都有數萬隻火金姑在森林間穿梭，閃亮亮的螢光真的好夢幻，每逢4至5月也剛好是那瑪夏水蜜桃初熟季節，高雄市原民會規畫一系列生態體驗遊程，讓遊客走訪那瑪夏區，賞螢之外還能認識在地原民生活與文化。

每年春天3月底起足足一個月是那瑪夏的賞螢季，不少民眾迫不及待的要上山追逐一閃一閃的「火金姑」，感受夢幻的螢光魅力！配合賞螢季活動，那瑪夏區公所推出「賞螢專車半日遊」、「龍喜賞螢一日遊」和「部落賞螢一日遊」等遊程，到4月28日止，鼓勵民眾上山體驗夢幻的螢光秀。部落規畫5條賞螢步道，開放達卡努瓦里、南沙魯、拉比尼亞、瑪星哈蘭和丘平溪等，滿地遍野的火金姑漫天飛舞，浪漫又療癒。

那瑪夏區公所秘書周浩祥表示，目前正是那瑪夏區螢火蟲季的大爆發的季節，入園參觀螢火蟲生態價格為250元，費用包含螢火蟲復育經費、賞螢導覽、引導人員費用、公務螢火蟲推廣業務費、保險及100元消費券，可在區內店家消費，而緊接著是那瑪夏水蜜桃季的開始，雖然今年因為缺水與寒害導致產量減少，不過當地水蜜桃甜度達到14，口感更加濃郁香甜，價格與去年相當，那瑪夏的水蜜桃為熱帶品種的水蜜桃，雖果粒較小，但色澤口感絕對不輸中部以上的品種，值得消費者親身細細品嘗。