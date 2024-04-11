議員踢爆高市營養午餐未標示過敏原 市府：將要求學校公告

近期食安問題風波不斷，高雄市議員黃彥毓今天質詢時爆料，有學生差點誤食有過敏原的營養午餐，當下學生向導師確認食材，導師卻不知情。此事件經家長陳情後才發現，原來學校在公告營養午餐時，沒有標註餐點內是否含過敏原食材，幸虧學生機警沒有誤食，否則嚴重恐有生命危險。

黃彥毓說，衛福部早在2018年衛福部就已經公告食品需要強制標示11項過敏原，但高市教育局直到去年12月才因為家長陳情相關案件才公告此訊息，動作慢半拍就算了，教育局雖在發現疏漏後有發公文給學校，希望學校在公告營養午餐菜單時，能夠備註菜色是否含過敏原食材，但宣導至今4個月了，學校執行率非常的低。

黃彥毓指出，教育局公文通知各高中級以下學校要標示，但如果學校沒有執行，教育局也沒有對應的機制，在沒有強制的情況下，公文流於形式，而學童的食安問題因為學校以及教育局的疏忽，必須承擔極大的風險。

黃彥毓舉自身例子，他本身對甲殼類食材過敏，之前誤食，結果引發呼吸困難，如果今天發生在幼童身上，學校是否有能力立即應對？最好的避免方式，就是校方、老師、學生以及家長都能清楚知道每日在學校的食材為何，畢竟過敏程度不同，嚴重可能會致命，盼教育局能夠好好重視。

黃彥毓也說，教育局應盡快建立相關的SOP流程，包括午餐菜色應提前多久公告？公告時應提供哪些訊息？教育局應提供給學校一個範本，不是讓學校自己處理。教育局應向學校做好宣導，導師應掌握學生的過敏狀況，畢竟是第一線接觸學生的教職人員，如果隔日營養午餐有含過敏食材，就應該事前先告知學生或家長，讓其避免誤食。

高市教育局長謝文斌說，教育局發現後已發文給學校，要求公告菜色是否含過敏原食材，後續會積極督導學校落實。