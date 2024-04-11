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高雄演唱會免收場租惹議 議員爭回饋籲「讓高雄人優先買票」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
世運主場館用免場租方式吸引巨星辦演唱會，高市議員邱于軒（左）建議文化局日後協調主單位提供部分門票優先給高雄市民購買，文化局長王文翠（右）說會來努力。圖／翻攝高雄市議會直播
世運主場館用免場租方式吸引巨星辦演唱會，高市議員邱于軒（左）建議文化局日後協調主單位提供部分門票優先給高雄市民購買，文化局長王文翠（右）說會來努力。圖／翻攝高雄市議會直播

接連多組國內外天團、明星到高雄世運主場館舉辦演唱會，但市府卻未收取場租費，引起高雄市民議論紛紛。議員邱于軒今天質詢時提出建議，高雄世運主場館用免場租方式吸引國際巨星來辦演唱會，「日後能否協調主單位提供部分門票優先給高雄市民購買？」文化局長王文翠說，會來努力。

邱于軒說，許多縣市都在議論為何高雄為何有辦法推動那麼多演唱會，「0場租是一個誘因」，演唱會也帶來很多經濟效益，讓很多商家、旅宿業者受惠，但演唱會經濟的紅利，應該要全民共享。

邱于軒說，演唱會經濟換算成紅利，總要讓高雄的歌迷朋友享受到效益，高雄世運主場館用免場租方式吸引國際巨星來辦演唱會，文化局日後能否協調主辦單位，「提供部分門票優先給高雄市民購買？」已有年輕人說如果高雄推此政策，「願意入籍高雄」。

文化局長王文翠表示，今年下半年世運主場館仍有演唱會，文化局會與經紀公司多加討論，努力爭取部分門票優先讓高雄市民購買。

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