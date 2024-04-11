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三海交會的傳奇展...五官感受屏東 美國繆思設計獎摘金
屏東縣政府去年與文訊雜誌合作，以屏東人文為主題，透過屏東作家作品引領民眾從屏北北大武山、閩客聚落再到恆春「落山風」，引領民眾透過五官感受屏東，參加台北市紀州庵舉辦的「起風了，南方／福爾摩沙開始的地方」展覽，報名美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）展場設計類，傳回奪下金獎喜訊。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，文訊雜誌去年九月推出「文學島行ㄏㄤˊ」巡訪地方縣市藝文，其中屏東以「三海交會的傳奇、屏東」為主題，邀請屏東在地或與屏東有淵源的作家撰文，包括曾貴海、李敏勇、張曉風、劉克襄、傅怡禎、封德屏等人，寫下他們的屏東記憶，同時在紀州庵舉辦展覽，讓國境之南的屏東在台灣首善之區展現不一樣的面貎，不一樣的文學底蘊。
她說，紀州庵是台北市市定古蹟，如何呈現南國熱情的屏東，是不小的考驗，縣府也希望打破大眾刻板印象裡的屏東，屏東也不只有墾丁，於是這項「起風了，南方／福爾摩沙開始的地方」展覽，帶來了屏東的甜根子、月桃莖、輪傘草、香蕉的氣味、山海聲音、原鄉的歌聲，透過屏東作家作品引領民眾從屏北北大武山、閩客聚落再到恆春落山風，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺感受屏東；展出期間受到好評，獲得繆思獎展場設計類金獎更振奮，
屏東今年已獲得繆思獎1白金5金1銀佳績，包括景觀設計、展覽及活動類，其他分別為「屏東燈節」萬年溪燈區《麟光》照明設計類白金獎；「四重溪溫泉季」照明設計類金獎，「落山風藝術季：風的頻率」景觀設計類金獎，「屏東聖誕節」概念設計-展覽及活動類金獎，「藝起趣宜居潮州」景觀設計類-鄉村設計金獎；縣民公園燈區概念設計-展覽及活動類銀獎。
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