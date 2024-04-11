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台東大武鄉補選競爭激烈 縣選委會：投票率難以估計

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。縣選委會表示，投票率難以估計，但預估晚間6點前可完成開票。

縣選委會表示，這次大武鄉補選投票數4721人，週六早上8點至下午4點投票，6個投開票所預估晚間6點就能開完票，投票率難以估計；2022年鄉長選舉投票數4789人，投票率為71.77%。

距離補選投票只剩不到3天，3位候選人把握機會，從早到晚到各村部落掃街拜票，不僅勤打陸軍，也不忘在網路及通訊社群發表政見，希望拉高空軍聲量，吸引年輕選票。

國民黨候選人王景昌表示，他端出的政見，一定說得到做得到，讓鄉民絕對有感。綠營蕭國書說，改變大武就從他開始，相信大家看得到。無黨的高春花表示，鄉親眼睛是雪亮的，知道選對的人。

地方人士指出，這次鄉長補選，已看出各陣營都有年輕人參與其中，這是過去大武鄉選舉較少見的現象，顯見年輕族群已開始關注家鄉的基層政治活動，這是好事，對未來鄉政發展有新思維挹注。

台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。記者尤聰光／攝影

投票率 鄉長

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