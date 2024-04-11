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77歲退休公務員練成抓娃娃機達人 遠征高雄單日就抓33隻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，日前遠征高雄一口氣抓33隻，開心滿載而歸，臉書貼出「戰利品」。圖／陳榮哲提供
77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，日前遠征高雄一口氣抓33隻，開心滿載而歸，臉書貼出「戰利品」。圖／陳榮哲提供

77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，為送娃娃作公益、訓練專注力，去年在市區文化路夜市某遊樂場，陸續抓娃娃換1支iPhone15、256手機，以及機車最大獎，因他喜歡的鵝布娃娃缺貨，日前他遠征高雄一口氣抓33隻，開心滿載而歸，臉書貼出「戰利品」。

陳榮哲說，聽聞高雄市仁武區某樂園選物販賣機，有很受青睞的「嫦鵝寶寶」布娃娃可以夾，而嘉義縣市3個月以來，鵝鵝大缺貨，害夾鵝鵝ㄚ伯的他「夾骨生鏽」，由好友開車，南下殺進高雄，一展身手，爪下擒來，賓主盡歡。

整體來說，這家樂園服務人員待客之道，笑容可掬，對他哥親切有加，雖然他夾掃一堆，仍然（忍痛）隨時補足，連機台老朽不慎夾斷了，店員帥哥還與他談笑風聲。

他開玩笑說，「嘉市沒鵝可夾是被我夾光的！」近2個小時共抓33隻，十分開心又有滿滿成就感，他說，歡愉的一天，來自跳出老人框架的解放，「樂齡勇壯」用新思維銓釋。加油！勇壯贊起來。

嘉市國川美妙教育基金會執行董事長陳榮哲說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化，他抓娃娃為作公益，訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，跟商家合作協調，讓消費者與經營者達到平衡狀態，促進雙贏，讓休閒育樂正常化。

77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，日前遠征高雄一口氣抓33隻，開心滿載而歸，臉書貼出「戰利品」。圖／陳榮哲提供
77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，日前遠征高雄一口氣抓33隻，開心滿載而歸，臉書貼出「戰利品」。圖／陳榮哲提供

嘉義 布娃娃 抓娃娃 老化

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