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中央推雙語地方卻緩步？議員轟高市府有進步空間 「高屏溪翻譯」成笑料
中央提出「2030雙語國家」政策，地方政府積極跟進，但高雄市議員湯詠瑜發現，高雄市政府幾乎每日更新中文版新聞稿，英文版新聞稿卻已近2周未更新，且長期推出英語節目的高雄廣播電台，翻譯文字中還把高屏溪寫成「the High Scream Creek」（高頻溪），新聞局坦承英文內容不足，對廣播內容會加強督導。
蔡英文政府於2017年頒布「2030雙語國家政策」（Bilingual Nation 2030），將2019年設為「雙語國家元年」，議員湯詠瑜表示，高雄市政府在推廣雙語上有進步空間，新聞局網頁在中文新聞稿上已更新到今日，但英文版新聞卻只更新到3月28日，相較台北市政府的英文新聞稿已更新至4月8日。
湯詠瑜說，新聞局管轄的高雄廣播電台，除了使用BBC廣播節目，也製作「943外語通」單元節目教英語，但節目網頁上英文翻譯將高屏溪寫成「the High Scream Creek」（高頻溪），是明顯錯誤「連台灣人都看不懂，何況外國人」，水利署使用音譯「Gaoping River」，建議電台新增英語帶狀節目介紹高雄最新動態。
新聞局長項賓和回應，目前各局處發布的新聞稿都是中文，英文版佔少數，網站維護廠商在接收文稿後就會放上頁面，英文版確實數量少、更新較慢；此外高雄廣播電台陸續都有做英文節目，也會與各大學合作做英語節目，翻譯出問題的節目是高科大提供的內容，「應該是由機器人翻譯」，未來會加強監督管理。
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