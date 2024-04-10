高雄市減碳公共運輸 漢程客運搶頭香申請公車碳權額度

漢程客運配合高市府政策，執行減碳專案計畫，預計民國110至112年監測期約可取得1367公噸減量額度；市長陳其邁今天表示，這是全國首例公車碳權額度申請案，盼更多業者投入減碳。

高市府今天舉行「健全客運業營運環境，打造淨零運輸新典範」記者會，陳其邁出席表示，市府達成去年4月TPASS月票上線時承諾，提高駕駛人員每月新台幣8000元以上薪資，他並頒發去年模範公車駕駛長獎狀及獎金5500元給獲獎者。

陳其邁並表示，漢程客運110年起申請自願減碳，2年來自願減碳額度約有1367噸，這是全台灣第1個進入碳權額度申請的公車業者。

陳其邁說，政府將碳權交易的環境建構好，讓所有業者都能藉由碳定價時代來臨做最好準備，實質、有系統地進行淨零轉型；希望未來碳權交易更普遍，增加更多願意投入減碳的運輸業者，並加速公車或遊覽車電動化方向。

交通局說明指出，漢程客運110年在市府輔導下申請「電動公車抵換專案」，並通過第1階段註冊申請；112年再輔導進行第2階段額度申請，目前已通過第三方查驗機構查證，正式提送環境部申請審查中。

交通局表示，若順利通過審核，110至112年監測期約可取得1367公噸減量額度，相當於1.45座都會公園1年減碳量；作為全國首例公車碳權額度申請案，相當具有指標性意義。

交通局並統計，去年4月底TPASS月票開賣至今，已售出65萬張月票，達1年3.6噸減碳量的會員數近300人次，後續將回饋達標會員399月票1個月，以鼓勵民眾多加使用低碳運具。

交通局指出，未來市府將持續與客運業者共同努力，配合中央促進公共運輸政策及2050年淨零排放政策目標，盼提供市民更優質、環保的公共運輸環境。