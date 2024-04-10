高雄女教師捏男學生胸部 教育局：將依法懲處

高雄市某國中體育組長遭家長控訴多次捏男學生胸部，經通報學校性平調查卻不認定有性騷擾，且調查過程有瑕疵。高市教育局表示，經過外聘調查委員重啟調查後，結果為性騷擾成立，將依法懲處。

人本基金會南部辦公室今天發布新聞稿表示，去年3月21日接獲家長檢舉，某國中體育組長捏體育班10多名男學生胸部，受害學生橫跨4屆。經家長通報後校方調查結果認定「不成立性騷擾」，申訴過程瑕疵造成多名家長放棄申訴。

人本基金會指出，經2名受害人提申復成功後，該校性平會仍認定性騷擾不成立；最後僅剩1名受害人繼續申復。在2度申復成功後，學校今年1月中調查完畢，但迄今學生家長仍未接獲調查報告與懲處。

這名受害學生家長今天接受透過電訪表示，申訴行政流程繁瑣、瑕疵造成多名家長放棄申訴，但學校沒有為孩子建立正確的性平觀念，孩子求學過程中感受沒有被重視，可能影響未來的價值觀。

教育局新聞稿指出，已於第一時間請學校將該教師與受害學生隔離並啟動調查。經過外聘調查委員重啟調查後，結果為性騷擾成立，將依法懲處。

教育局表示，本案重啟調查後，目前已調查完畢，調查結果性騷擾成立，校方在3月22日已將相關資料送到教育局。

教育局強調，依據「高雄市立各級學校及幼兒園教職員工獎懲案件處理要點」進行審議，目前此案正加速審議中，務必還給受害學生一個公道。

教育局進一步說明，已督促學校，持續提供學生心理輔導與保護措施，並啟動相關輔導資源，以學生心靈撫平為第一要務。

教育局重申，校園性騷擾是校園安全案件防治的重中之重，教育工作者絕不可利用師生權力不對等的關係，對學生有任何言語或身體權的侵犯。學校應加強教職員工對校園性別事件敏感度，敏察自身對言語表達、行為分際及教師專業倫理概念。