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鋼鐵人球迷擠鳳山體育館 「機車違停嚴重」住戶超憤怒

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。記者宋原彰／攝影
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。記者宋原彰／攝影

斥資7.2億建造、全國最大的鳳山運動園區2年前啟用，地下停車場規劃614格汽車車位，內部體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，供不應求下，造成場館周圍全是違停機車；運發局回應積極討論地下停車場是否能針對大型賽事做機動調整，平面汽車格也適度讓機車停靠。

鳳山體育館目前是職籃高雄鋼鐵人的主場，比賽期間吸引大量看賽球迷，賽事期間若是4703座位滿座時，盤點後汽車位需求為376個、機車停車位達2150個，而運動園區的地下智慧停車場設有614個汽車停車位、13個電動車位，平時提供給運動民眾與周遭住戶已勉強足夠，但賽事時根本一位難求，造成停車亂象。

鳳山體育館周邊汽車停車位總數為755個、機車停車位389個，賽事期間多位民眾投訴巷弄內全停滿球迷的機車，「連帶孩子看醫生都找不到車位！」議員陳慧文說車位供給嚴重不足，市府應加強鼓勵使用大眾運輸，設置臨時停車場，若停車地距離太遠則提供接駁服務，也能將汽車格臨時調整為機車格，做滾動式調整。

陳慧文說，屢次召集各局處會勘，均未有有效應對措施，每次賽事周圍全是亂停的機車，住戶抱怨主辦方有收門票，卻未規劃良好的停車空間，晚上下班的人根本找不到車位、無法回家；運動發展局長侯尊堯表示，近日會與交通局、警察局和主辦方開會，討論地下停車場是否能針對大型賽事做機動調整。

侯尊堯說，目前有考量過透用增設Ubike站增加鳳山西站到體育館的方便性，也有盤點鳳山區光華路的汽車車格數量，在賽事時作為機車臨時停靠區。

陳慧文說，屢次召集各局處會勘，均未有有效應對措施，每次賽事周圍全是亂停的機車，住戶抱怨主辦方有收門票，卻未規劃良好的停車空間。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳慧文說，屢次召集各局處會勘，均未有有效應對措施，每次賽事周圍全是亂停的機車，住戶抱怨主辦方有收門票，卻未規劃良好的停車空間。圖／翻攝自高雄市議會直播
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。圖／市議員陳慧文辦公室提供
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。圖／市議員陳慧文辦公室提供
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。記者宋原彰／攝影
鳳山體育館作為高雄鋼鐵人的主場，每逢賽事時大量球迷到場館，機車停車位需求量高達2150個，造成場館周圍全是違停機車。記者宋原彰／攝影

停車場 車位 運動

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