世運主場館演唱會免租金惹議 議員批「可以補貼、不能倒貼」

高雄演唱會經濟大爆發，接連吸引國內外天團在世運主場館開唱，卻都免收場租費。高雄市議員陳麗娜今天在議會質詢指出，世運主場館沒跟演唱會主辦單位收場地費，「羊毛出在羊身上」，高市府由市庫負擔維護費用，恐壓縮其他建設，她要求市府應思考如何漸進式恢復收費，更要建立票房抽成制度。

陳麗娜說，高雄國家體育場（世運主場館）辦了多場大型演唱會，高市府卻沒有收取場租費，廠商賺取的利潤更高，但高雄市政府卻要付出周邊封路、交管、垃圾清運等公共成本，以及場地清潔費、電費、設備維修費用，世運主場館是用納稅人的錢蓋的，如果免費給廠商營利，非常不合理，最起碼要把基本費用賺回來。

陳麗娜說，市府從市庫拿錢出來負擔世運主場館的維護，恐會壓縮到其他建設的費用，「羊毛出在羊身上」，最後還是市民付出最大代價。

陳麗娜說，根據高雄國家體育場使用管理規則，高雄市政府或主管機關專案核准的活動，就可免費使用，卻沒有其他但書，公益團體或社會團體免費使用很合理，但售票團體能免費使用，有沒有圖利的可能性，公務人員需要避嫌，市府應思考如何漸進式恢復收費，更要建立票房抽成制度。

高市文化局說，去年高雄辦理117場演唱會、帶來新台幣45億元觀光產值；今年上半年預計還有15場演唱會，推估將吸引32萬人次，創造10.4億元觀光產值，考量演唱會總體效益實已大於場地使用費收入，依據「高雄國家體育場使用管理規則」第9條規定專案核准辦理場地租金免收，但主辦單位仍需依據市府規範，負擔必要公共服務成本。

文化局長王文翠說，主辦單位須配合場館負擔必要公共服務支出及場館使用成本，包含配合場館提供交通規劃及疏散服務費用，提供每場次40部以上交通接駁車、周邊交維人力與義交超過100人、臨時機車停車場建置、指引牌面設立、交通阻材租借等必要交通服務費用支出；以及由主辦單位聘請人力服務，以確保歌迷疏散安全及整體滿意度。