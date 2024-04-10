大鵬灣與BOT廠商「分手」5年後 重啟招商新增高球場、國際度假村

屏東大鵬灣國家風景區BOT廠商2019年主動中止契約「分手」後，交通部收回產權開放公共區域後重啟促參招商，在已有遊艇港區、賽車場、酒店等設施的「遊一區」外，新增海景高爾夫球場「遊二區」及水陸雙棲國際級度假村「遊三區」，3案將於6月底公開招商，邁向新里程碑；立委徐富癸要求交通部整合開發進度，不要互相拖延並改善水質。

大鵬灣國際開發公司和交通部簽約50年，營運15年後，在2019年台灣燈會落幕後10天，BOT廠商以政府無誠意解決水質汙染並以低價和廠商競爭為由主動終止契約，大鵬灣賽車場、東方酒店等設施相繼關閉， 在司法仲裁程序結束後，交通部前年購回無爭議場域設施後開放公共遊憩設施，賽車場和卡丁車場則短期招租。

大鵬灣重新招商「遊一區」與「遊艇港區」115.16公頃，區內已完成部分設施及建築物，包括大鵬灣賽車場、東方度假酒店、GO-KART、遊艇港區服務大樓和網紅拍照景點「海上教堂」，也有民航局合法輕航機空域，新增「遊二區」52.58公頃規畫為高爾夫球場，及「遊三區」42.37公頃為國際級度假村。3案目前已完成資格、可評報告審查、公聽會程序，定6月底公開招商，已有廠商表達高度意願。

鵬管處說，大鵬灣擁潟湖景觀遊憩資源，有環灣自行車道、跨海大橋、環教濕地、濱灣碼頭等遊憩據點，引入鐵人三項、自行車賽、路跑和帆船生活節等賽事和活動，並透過運動觀光及船舶遊艇活動吸引遊客到訪，配合國道3號和小港捷運延伸至大鵬灣等便捷交通，是具潛力的觀光遊憩場域；水質改善部分，投入2億在上游汙水截流設施，並增設3個水質監測站，未來將施作濕地水質處理，朝國際海洋休閒度假園區目標邁進。

屏南立委徐富癸說，希望3案有效整合開發進度，不要互相拖延，也提醒交通部兼顧交通發展、水質的改善，才能有效為觀光業帶來效益，中央和地方要攜手完成排水、除汙等基礎建設，讓大鵬灣超越2019年台灣燈會在屏東時的榮景。