高雄講台語人口僅一半 議員催生首座台語實驗學校 教育局：估明年成立

高雄市議員張博洋今天上午在議會質詢表示，高雄台語人口是全國第一，會講台語的人口卻不到一半，教育局是否研究把私校退場的校地，作為實驗小學用地？或尋找合適校地，在高雄催生第一座「台語實驗學校」。

高市教育局長謝文斌說，本土教育委員會目前找了許多間學校評估狀況，今年已選定學校進行台語實驗試辦學校，預計明年可以正式成為台語實驗學校。

張博洋說，給下一代一個學台語的環境，不是只有台語課，而是能以台語進行所有的學習的沉浸式教育場域，因此高雄應爭取全國首座台語實驗學校。

張博洋表示，台灣近年積極發展並推廣本土語言，客語有客家委員會、原住民有原民委員會，但從中央到地方都沒有台語委員會來專責處理台語推廣的相關業務，造成資源不足進而影響保護台語發展的腳步。

張博洋說，過去華語霸權的語言政策，讓本土語逐漸式微，雖然後來沒有規定不能講台語，但華語大量在不同的媒體平台上曝光，使得長年累月下來更加深華語霸權的情況。

張博洋建議，高雄市政府教育局可利用退場的私校來作為台語實驗學校，並且以台語進行所有的學習的沈浸式教育場域。