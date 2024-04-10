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屏南快獲政院核定 估10年完工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東縣南北狹長，屏南地區居民期盼屏南快速道路，行政院國發會1月通過公路局提出可行性研究，行政院長陳建仁昨到屏東視察時帶來政院已核定的喜訊。

陳建仁說，屏南快速道路路廊從竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費1744億元，屆時假日不再出現「900秒紅燈」，對屏南醫療、運輸和觀光都有幫助。

公路局表示，採平行作業縮短時程，估計完工約10年。縣長周春米說，盼分段進行縮短工期，盡早完工。

公路局規畫，屏南快路廊從竹田台88快速公路終點南延至恆春北側，沿屏東平原東側至枋寮，往南沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接恆春鎮北端，隧道和高架橋占76%，沿線設8個交流道，服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春鄉鎮，為4線雙向快車道；完工後減少通過平面86處號誌化路口，平日縮短25至35分鐘，假日尖峰縮短60至85分鐘。

陳建仁說，屏縣府積極爭取基礎建設，近年公共工程建設加前瞻基礎建設，中央補助經費達2800億，包括國道10號、高屏第2快速道路、台9線等改善工程，目標達成台灣一日生活圈。

周春米、立委徐富癸和縣議員潘芳泉均指出，屏南快地方期盼已久，是縮短醫療急救的救命路，環島快速公路網重要拼圖，盼分段進行縮短工期；公路局說，綜合規畫1年內同步啟動二階環評約3.5年，建設計畫核定後辦理設計和用地取得、施工約6至7年，估計至完工約10年。

行政院前院長林全7年多前拍板恆春觀光鐵道，因高鐵、高捷南延屏東及屏南快速公路整體交通路網競合，一直束之高閣。交通部鐵道局說，屏南快路廊與原鐵道重疊情境已改變，改名屏南觀光鐵道，由顧問公司可行性研究。

屏東縣 恆春 鐵道

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