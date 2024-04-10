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中華五福圓環優化 行人直通免繞環

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

高雄市中華五福圓環過去機車直行須繞圓環，前年開放環內機慢車直行，讓機車騎士感到方便，為簡化並改善通行動線，交通局、工務局研議後，將圓環內側現有槽化線區域轉化成人行空間，3月施工，預計5月完工。

前金區中華五福圓環緊鄰大立百貨商圈，附近有中央公園、新堀江、玉竹商圈、高雄女中等商圈、學校，是重要交通樞紐。過去機慢車只能繞圓環直行，常有壅塞時擦撞車禍，前年10月開放環內機慢車直行，但行人僅能繞行外環外側人行道

為縮短行人步行路程，工務局道工處配合交通局規畫將環內槽化區改造為人行空間，內側鋪面整平，周邊設路緣石作為區別人車動線的阻隔。交通局後續將增設行穿線、自行車穿越道線，並調整標誌、標線、號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，縮短距離節省時間。

交通局表示，未來再規畫將圓環調整為正交路口，汽機車直行或轉彎將統一由路口通行，以減少車行動線交織，外環則全部作為停車空間使用，增加停車便利性。道工處表示，為降低交通影響將採分區施工，也請民眾遵守相關警示引導措施或提前改道，維護安全及行車順暢。

人行道 自行車 行人

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