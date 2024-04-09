高雄文化幣消費音樂產業僅1% 挨批成效不彰 文化局將加強

文化部2023年起針對18至21歲青年每人發放1200點的成年禮金（簡稱「文化幣」），高雄市目前有387個文化幣兌換據點，今年至今已有12萬人領取，領取率達86.8%，但文化幣使用在高雄流行音樂產業僅有1%，議員鄭孟洳表示成效不彰，且全市響應文化幣推出的加碼活動相當少；文化局長王文翠表示，會分析原因，探討如何加強。

鄭孟洳表示，高雄有387個文化幣兌換據點，其中最多的是鹽埕區61個點，有8個行政區沒有任何據點，包括茂林、那瑪夏、桃源、內門、永安、彌陀、田寮和林園區，10個區只有1個兌換據點，她認為這樣的城鄉差距已違反文化平權、文化近用權，文化局應主動與原民會、觀光局、教育局合作，擴大設置據點。

鄭孟洳表示，高雄市去年文化幣領取率達86.8%，今年是72.3%，其中今年書店與出版業佔62%，流行音樂產業僅有1.18%，高雄大力推動流行音樂、演唱會經濟、設置流行音樂中心，但民眾使用文化幣在音樂產業的成效卻不如預期，文化局態度消極；文化局長王文翠坦言比例確實偏低，有進步空間。

「年輕人是文化傳承的重要關鍵！」鄭孟洳強調，台北是舉辦的台北書展在文化幣的助攻下，創下超高餐館人次，店家也踴躍參與文化幣加碼活動，但高雄相對較少類似活動，雖然市區文化場館有推出文化幣活動，但市府卻沒有統計使用數目並檢討其成效，根本不知道文化幣對高雄的實質幫助為何。