台積電高雄廠1500員工年底進駐「在地人居多」 楠梓最多只能蓋5座廠

台積電高雄廠興建中，高雄市議員陳美雅、曾俊傑關心進度。市府經發局指出，台積電P1晶圓廠進度7至8成，預計明年量產，今年底至明年初，1500名員工陸續進駐，大部分是高雄子弟；P3廠已啟動都市計畫作業，依據楠梓產業園區的土地規模評估，最多只能蓋5座廠。

高市議會今天進行財經部門質詢，議員陳美雅表示，許多市民關心台積電進度，經發局應說明P1廠量產時期及員工有無進用高雄人才。

經發局長廖泰翔回覆，P1廠興建進度達7至8成，P2廠執照已發，今年12月至明年1月將有1500名員工陸續進駐，此數字不包含上下游產業，產業鏈帶動的就業人數會有8倍。

副議長曾俊傑指出，有消息傳出，台積電高雄廠可能會蓋P3廠、P4廠、P5廠，請經發局答覆，P4廠、P5廠到底有沒有要蓋？用地能否擴充至P10廠？

廖泰翔表示，P1廠硬體建設今年可完工、目標是明年量產，P2廠已經申請動工，P3廠已啟動都市計畫作業，P4、P5有沒有要蓋，要依據台積公司規畫及園區報編情況而定，尊重台積的市場因應，不過以園區土地範圍及公共設施評估，蓋5座廠比較合適。