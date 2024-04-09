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台積電高雄廠1500員工年底進駐「在地人居多」 楠梓最多只能蓋5座廠
台積電高雄廠興建中，高雄市議員陳美雅、曾俊傑關心進度。市府經發局指出，台積電P1晶圓廠進度7至8成，預計明年量產，今年底至明年初，1500名員工陸續進駐，大部分是高雄子弟；P3廠已啟動都市計畫作業，依據楠梓產業園區的土地規模評估，最多只能蓋5座廠。
高市議會今天進行財經部門質詢，議員陳美雅表示，許多市民關心台積電進度，經發局應說明P1廠量產時期及員工有無進用高雄人才。
經發局長廖泰翔回覆，P1廠興建進度達7至8成，P2廠執照已發，今年12月至明年1月將有1500名員工陸續進駐，此數字不包含上下游產業，產業鏈帶動的就業人數會有8倍。
副議長曾俊傑指出，有消息傳出，台積電高雄廠可能會蓋P3廠、P4廠、P5廠，請經發局答覆，P4廠、P5廠到底有沒有要蓋？用地能否擴充至P10廠？
廖泰翔表示，P1廠硬體建設今年可完工、目標是明年量產，P2廠已經申請動工，P3廠已啟動都市計畫作業，P4、P5有沒有要蓋，要依據台積公司規畫及園區報編情況而定，尊重台積的市場因應，不過以園區土地範圍及公共設施評估，蓋5座廠比較合適。
曾俊傑也說，從台積電日本熊本廠或台積電進駐南科等情況發現，可能會帶來交通擁塞、房價上漲、子女教育，以及民生用水可能被半導體用水排擠等問題，人才、水、電、土地、工人等「五缺」問題必須提早因應。廖說，土地水電及人才等方面供應都沒有問題。
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