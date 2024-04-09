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人行道停滿機車 行促會建議多畫停車格 改善自行車路線

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市行人路權促進會理事長林于凱發現輕軌聯合醫院站周邊，人行道停滿違停機車。圖／林于凱提供
高雄市行人路權促進會理事長林于凱發現輕軌聯合醫院站周邊，人行道停滿違停機車。圖／林于凱提供

高雄市行人路權促進會理事長林于凱在臉書PO文，輕軌聯合醫院站周邊地區人行道停滿違停機車，建議市府多畫設機車停車格，並改善YouBike的騎乘路線，提升市民轉乘意願。市府交通局表示，今年將增加2000格機車停車格，也會檢視路段畫設自行車道。

林于凱指出，上周帶著高科大學生走了輕軌聯合醫院站周邊，發現一堆機車違規占用人行道。他說附近店家需要做生意，機車需要暫停，這段人行道其實夠寬，可建置內凹式機車停車區，讓機車停放在人行道外側，而不是讓機車因沒停車位，違規停放在人行道上。

他認為，目前輕軌及捷運最佳轉乘交通工具是YouBike，不過從捷運或是輕軌站下車，不管走路或騎車，都會遇到像這樣沒路可走問題。現在高雄的大眾運輸不斷進步，但有沒有好的公車接駁服務、好的YouBike騎乘環境，相關轉乘運輸工具是高雄市未來需要精進的。

交通局表示，今年將陸續塗銷人行步道機車停車格，並將增加包括機車彎的路邊機車停車格2000格，讓機車退出人行道，除了讓機車族有足夠的停車空間，也還給行人友善安全的步行空間。

另外像中華、中山、九如等人行道較寬路段，目前人行道均開放自行車通行，為「人車共道」，也會再視各地路況、路幅，及是否有自行車騎行的需求等，檢視研擬是否畫設自行車道。

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